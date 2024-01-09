السعوديون عن محمد بن سلمان: عراب الرؤية وملهم الأمة ونور المملكة المشع

اُختير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الشخصية القيادية العربية الأكثر تأثيرًا عام 2023، في استفتاء قناة RT الناطقة بالعربية.

حصل ولي العهد على 366 ألف صوت بواقع 69.3% من 530 ألفًا شاركوا في الاستطلاع الذي بدأ في 15 ديسمبر الماضي، بينما حل رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، في المركز الثاني بواقع 17.9% من إجمالي الأصوات، وحصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس على المركز الثالث بواقع 3.9%.

حصاد المبادرات والإنجاز

وتفاعل السعوديون مع وسم “محمد بن سلمان الأكثر تأثيراً”، حيث أعرب الكثيرون عن سعادتهم الغامرة بنتيجة الاستفتاء، التي تتكرر للعام الثالث على التوالي.

وقال الإعلامي وليد الفراج: “حجم الحراك الدولي والقاري والإقليمي الذي كان محوره طوال السنوات السبع الماضية دفع ببلادنا وقيادتها لصدارة الأحداث على مختلف الملفات”.

وأضاف: “سمو ولي العهد أيقظ الهمة الوطنية في بلادنا شعبا وحكومة، فكيف لا يكون له كل هذا الحجم الهائل من التأثير داخلياً وخارجياً”.

حجم الحراك الدولي والقاري والإقليمي الذي كان محوره طوال السنوات السبع الماضية دفع ببلادنا وقيادتها لصدارة الاحداث على مختلف الملفات ، سمو ولي العهد أيقظ الهمه الوطنية في بلادنا شعبا وحكومة،فكيف لا يكون له كل هذا الحجم الهائل من التأثير داخليا وخارجيا#محمد_بن_سلمان_الاكثر_تأثيرا pic.twitter.com/CpzEGEs5oI — #وليد_الفراج (@waleedalfarraj) January 8, 2024

واتفق معه الكاتب إبراهيم السليمان: “حصاد المبادرات والإنجاز ..سيدي لكم المقدمة ولنا الفخر”.

وتابع رجل الأعمال عبدالعزيز أحمد بغلف: “عراب الرؤية وقائد النهضة وملهم الأمة.. فمن لها غيره.. أعزه الله”، وهو ما أكد عليه الخبير العسكري حسن الشهري: “الله يعز أبو سلمان”.

أما محمد الدعيع حارس المنتخب السعودي السابق، فقال: “سمو سيدي ولي العهد الله يحفظه ويرعاه للعام الثالث على التوالي”.

وواصلت الإعلامية تغريد الهويش: “قائد تتمناه كل الأمم فخرنا.. يا فخر كل السعوديين”.

قائد تتمناه كل الأمم

فخرنا .. يا فخر كل السعوديين 🇸🇦 #محمد_بن_سلمان_الاكثر_تاثيرا https://t.co/JEvlk9h9KJ pic.twitter.com/UkQubZFUDR — تغريد الهويش (@TaghridAlhowish) January 8, 2024

مهندس الرؤية 2030

الفنانة التشكيلية الدكتورة منال الرويشد، قالت: “مهندس الرؤية 2030 ونور المملكة المشع بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الداعم للشباب، سيدي الأمير محمد بن سلمان الأكثر تأثيرا، يستحقها سموه الكريم وبجدارة للعام الثالث وفق الله سموه وسدد خطاه”.

وأردفت الكاتبة أريج الصالح: “رؤية وتواضع وإقدام وهمة تنافس الخيال وثقة جريئة.. بوجهٍ واحد وروح ذات عزيمة ثابتة واجه العالم كله؛ مُلهم الشباب”.

أما المغرد “قس بن ساعدة” فقال: “شخصية التاريخ والشهر والعام. إذا حضر تصغر كبار الأسامي”، وختم سلمان بن حثلين: “للعام الثالث على التوالي يكتسح التصويت”، وهو ما أيده رجل الأعمال ظافر محمد الشبوي.