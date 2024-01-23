Icon

مجلس الوزراء يوافق على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار Icon السفارة في قرغيزستان لـ المواطنين بعد الزلزال: اتبعوا تعليمات السلطات المحلية Icon منتخب غانا مهدد بتوديع كأس أمم إفريقيا Icon السعودية تتقدم 25 مرتبة عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائي Icon 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات ورفع مستوى الجودة Icon مركز التدريب الوطني يعلن عن فرص تدريب وتوظيف للثانوية Icon نجم إيفرتون بديل هندرسون في الاتفاق Icon أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد في قصر بيان Icon مساند يرد على سؤال حول استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب الخليجية Icon سبب تباين المدة بين أذان الفجر وشروق الشمس في الرياض Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
دعت للتواصل معها عند الحاجة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين

السفارة في قرغيزستان لـ المواطنين بعد الزلزال: اتبعوا تعليمات السلطات المحلية

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٠٩ مساءً
السفارة في قرغيزستان لـ المواطنين بعد الزلزال: اتبعوا تعليمات السلطات المحلية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أهابت سفارة السعودية في قرغيزستان بجميع المواطنين أهمية اتباع تعليمات السلطات المحلية بعد وقوع الزلزال في المناطق الحدودية.

زلزال على الحدود القرغيزية الصينية

وقالت السفارة، في بيان لها: “أعلنت الجهات المعنية عن وقوع زلزال على الحدود القرغيزية الصينية شعر به سكان العاصمة بشكيك وعدد من سكان المدن الأخرى، وتوصي السفارة المواطنين المتواجدين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والتواصل معها عند الحاجة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين “.

قد يهمّك أيضاً
الزمالك يتعثر وديًا أمام الوحدة الإماراتي

الزمالك يتعثر وديًا أمام الوحدة الإماراتي

ساعة أبل تفقد ميزة أساسية بسبب قرار قضائي

ساعة أبل تفقد ميزة أساسية بسبب قرار قضائي

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟
صحة وطب‎

متى يلجأ الإنسان للطبيب لفحص ضغط الدم؟

صحة وطب‎
طبيعة خلابة في الباحة والضباب يعانق الأشجار
السعودية اليوم

طبيعة خلابة في الباحة والضباب يعانق الأشجار

السعودية اليوم
فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ 50 ريالًا
الترفيه

فتاة تسافر لبلاد الشام من الرياض بـ...

الترفيه
أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي 800 ألف برميل يوميًّا
السوق

أوبك تتوقع زيادة الطلب على نفطها بإجمالي...

السوق
خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي
السعودية اليوم

خطوات تقديم اعتراض أهلية الضمان الاجتماعي

السعودية اليوم
وظائف شاغرة لدى فروع شركة NOMAC
وظائف

وظائف شاغرة لدى فروع شركة NOMAC

وظائف
الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة
حصاد اليوم

الهيئة الملكية بالجبيل تعلن عن وظائف شاغرة

حصاد اليوم
جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023
السعودية اليوم

جائزتان لـ النقل في حفل ندلب 2023

السعودية اليوم