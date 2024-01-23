مجلس الوزراء يوافق على جدول المقابل المالي لخدمات التسجيل العيني للعقار السفارة في قرغيزستان لـ المواطنين بعد الزلزال: اتبعوا تعليمات السلطات المحلية منتخب غانا مهدد بتوديع كأس أمم إفريقيا السعودية تتقدم 25 مرتبة عالمياً والأولى خليجياً في مؤشر الأداء الإحصائي 6 قرارات تنظيمية لقطاع توصيل الطلبات ورفع مستوى الجودة مركز التدريب الوطني يعلن عن فرص تدريب وتوظيف للثانوية نجم إيفرتون بديل هندرسون في الاتفاق أمير الكويت يستقبل تركي بن محمد في قصر بيان مساند يرد على سؤال حول استقدام العمالة المنزلية عبر المكاتب الخليجية سبب تباين المدة بين أذان الفجر وشروق الشمس في الرياض
أهابت سفارة السعودية في قرغيزستان بجميع المواطنين أهمية اتباع تعليمات السلطات المحلية بعد وقوع الزلزال في المناطق الحدودية.
وقالت السفارة، في بيان لها: “أعلنت الجهات المعنية عن وقوع زلزال على الحدود القرغيزية الصينية شعر به سكان العاصمة بشكيك وعدد من سكان المدن الأخرى، وتوصي السفارة المواطنين المتواجدين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والتواصل معها عند الحاجة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين “.