السفارة في قرغيزستان لـ المواطنين بعد الزلزال: اتبعوا تعليمات السلطات المحلية

أهابت سفارة السعودية في قرغيزستان بجميع المواطنين أهمية اتباع تعليمات السلطات المحلية بعد وقوع الزلزال في المناطق الحدودية.

زلزال على الحدود القرغيزية الصينية

وقالت السفارة، في بيان لها: “أعلنت الجهات المعنية عن وقوع زلزال على الحدود القرغيزية الصينية شعر به سكان العاصمة بشكيك وعدد من سكان المدن الأخرى، وتوصي السفارة المواطنين المتواجدين بأخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلطات المحلية والتواصل معها عند الحاجة على الرقم الخاص بشؤون السعوديين “.