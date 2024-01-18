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أكد أن العلا علامة في التعاون الفرنسي السعودي

السفير الفرنسي يزور الكنوز الأثرية في واحة العلا

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٣٠ مساءً
السفير الفرنسي يزور الكنوز الأثرية في واحة العلا
المواطن - فريق التحرير

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عبر السفير الفرنسي لدى السعودية، لودوفيك بوي، عن سعادته بزيارة الكنوز الأثرية في واحة العلا.

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العلا علامة بارزة

ونشر بوي عبر حسابه على منصة “إكس” عدة صور من زيارته إلى واحة العلا قائلًا “زيارة جميلة إلى الكنوز الأثرية في واحة العلا مع سفير الرياضة سامويل دوكروكيه وزملائنا من الهيئة الملكية لمحافظة العلا والسفارة الفرنسية”.

وأضاف أن محافظة العلا هي علامة بارزة في التعاون الفرنسي السعودي.

جمال واحة العلا

كما نشر عدة صور أخرى تظهر جمال واحة العلا، قائلًا: “صباح الخير والسعادة من واحة العلا الرائعة”.

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