حالة تتوقف فيها مدفوعات برنامج إعانة البحث عن عمل السفير الفرنسي يزور الكنوز الأثرية في واحة العلا ظاهرة فلكية تُشاهد بالعين المجردة في سماء السعودية اليوم حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على موعد صدور الأهلية هبوط الضغط المؤدي للإغماء أخطر بكثير من ارتفاعه المزمن معلومات لا تعرفها عن مدينة سعودية درجة حرارتها 7 تحت الصفر! احذروا انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار النباتات تتحدث مع بعضها! الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح الأجواء مناسبة في الويكند
عبر السفير الفرنسي لدى السعودية، لودوفيك بوي، عن سعادته بزيارة الكنوز الأثرية في واحة العلا.
ونشر بوي عبر حسابه على منصة “إكس” عدة صور من زيارته إلى واحة العلا قائلًا “زيارة جميلة إلى الكنوز الأثرية في واحة العلا مع سفير الرياضة سامويل دوكروكيه وزملائنا من الهيئة الملكية لمحافظة العلا والسفارة الفرنسية”.
وأضاف أن محافظة العلا هي علامة بارزة في التعاون الفرنسي السعودي.
كما نشر عدة صور أخرى تظهر جمال واحة العلا، قائلًا: “صباح الخير والسعادة من واحة العلا الرائعة”.