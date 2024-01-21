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في موسم حج العام الحالي عبر منفذ الربع الخالي

السند يوجه مسؤولي الأمر بالمعروف بالاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن

الأحد ٢١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤١ مساءً
السند يوجه مسؤولي الأمر بالمعروف بالاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن
المواطن - فريق التحرير

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وجَّه معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بالاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن القادمين عبر منفذ الربع الخالي في موسم حج هذا العام ١٤٤٥هـ.

الاستعداد لخدمة ضيوف الرحمن

وبدأت الرئاسة العامة ممثلة بالأمانة العامة لشؤون الحج والعمرة والزيارة وفرعها في المنطقة الشرقية بالاجتماعات التحضيرية مع ممثلي هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والجهات ذات الصلة بخدمة ضيوف الرحمن في منفذ الربع الخالي والتنسيق لمشاركة الرئاسة العامة من أجل تقديم خدماتها التوعوية وفق مهامها واختصاصاتها.

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الجدير بالذكر أن الرئاسة العامة أطلقت عدداً من المشاريع التوعوية الرقمية والتطبيقات والمنصات الإلكترونية لإثراء قاصدي الحرمين الشريفين والتعريف بالمحتوى التوعوي المرئي والمقروء والمسموع من خلال أكثر من (٨٠٠) مادة علمية بـ(١٥) لغة عالمية.

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