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السياحة تغلق 330 فندقاً وشققاً مفروشة بمكة المكرمة والمدينة المنورة

الأربعاء ٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٩ مساءً
السياحة تغلق 330 فندقاً وشققاً مفروشة بمكة المكرمة والمدينة المنورة
المواطن - واس

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نفذت وزارة السياحة أكثر من 4000 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في مكة المكرمة تحت شعار ” ضيوفنا أولوية “، ورصد أكثر من 2000 مخالفة، وذلك بهدف التنفيذ الفعلي لعقوبة الإغلاق بحق مرافق الضيافة السياحية المخالفة بمزاولة النشاط قبل الحصول على الرخص اللازمة للتشغيل .

جولات السياحة

وأغلقت السياحة أكثر من 280 مرفق ضيافة سياحياً مخالفاً وذلك لحين تصحيح أوضاعها وإصدار الرخص النظامية من وزارة السياحة، إذ وصل عدد طلبات التراخيص في مكة المكرمة 200 طلب.

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كما نفذت الوزارة أكثر من 1400 جولة تفتيشية على مرافق الضيافة السياحية في المدينة المنورة، ورصدت أكثر من 1200 مخالفة، ونتج عن هذه الجولات إغلاق أكثر من 50 مرفق ضيافة سياحياً مخالفا،ً وذلك لحين تصحيح الأوضاع وإصدار الرخص النظامية من الوزارة، إذ وصل عدد طلبات التراخيص في المدينة المنورة ما يزيد على 15 طلباً.

الالتزام بالأنظمة والمعايير

وتؤكد الوزارة على جميع مقدمي الخدمات السياحية ضرورة الالتزام بالأنظمة والمعايير المتعلقة بتقديم الخدمات، مع الحرص على تقديمها بالجودة التي تحقق رضى وراحة الزوار، كما نوهت بإمكانية تقديم الاستفسارات أو الشكاوى المباشرة من خلال مركز العناية بالزائر 930.

يذكر أن الوزارة تواصل حملاتها التفتيشية تحت شعار ضيوفنا أولوية، التي تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تحسين تجربة الزائر، والتأكد من سلامتهم، والعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.

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