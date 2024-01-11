Icon

السيسي لوزير الخارجية الأمريكي: نريد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية Icon السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة Icon هيئة الزكاة: مكافأة مالية حال صحة بلاغات التهريب Icon السعودية تسخر إمكاناتها لخدمة وأمن ضيوف الرحمن Icon خالد الفيصل يوجه بالتوسع في استخدام التقنية بمكة Icon فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات أوضاع غزة Icon سقوط مئات القتلى جراء فيضان نهر الكونغو Icon مرآة الذكاء الاصطناعي تتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية Icon مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الكندي Icon وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد حريق بالقنفذة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم

السيسي لوزير الخارجية الأمريكي: نريد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٦:٠٦ مساءً
السيسي لوزير الخارجية الأمريكي: نريد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور القاهرة في الوقت الحالي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وجهود الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

قد يهمّك أيضاً
إطلاق كائنات فطرية نادرة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

إطلاق كائنات فطرية نادرة في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

مجلس الوزراء: الموافقة على الدليل التنظيمي لوزارة المالية وسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية

مجلس الوزراء: الموافقة على الدليل التنظيمي لوزارة المالية وسلم رواتب الوظائف الدبلوماسية

ودعا السيسي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية، مشددًا على “ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم