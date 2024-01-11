السيسي لوزير الخارجية الأمريكي: نريد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية السجن سنتين عقوبة تعمد إتلاف منشآت المرافق العامة هيئة الزكاة: مكافأة مالية حال صحة بلاغات التهريب السعودية تسخر إمكاناتها لخدمة وأمن ضيوف الرحمن خالد الفيصل يوجه بالتوسع في استخدام التقنية بمكة فيصل بن فرحان يبحث مع نظيره الإيراني تطورات أوضاع غزة سقوط مئات القتلى جراء فيضان نهر الكونغو مرآة الذكاء الاصطناعي تتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الكندي وفاة شخص وإصابة 5 آخرين في إخماد حريق بالقنفذة
اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور القاهرة في الوقت الحالي.
وبحث الطرفان خلال اللقاء الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وجهود الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.
ودعا السيسي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية، مشددًا على “ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.