السيسي لوزير الخارجية الأمريكي: نريد تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية

اجتمع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور القاهرة في الوقت الحالي.

وبحث الطرفان خلال اللقاء الأوضاع الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصة ما يحدث في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، وجهود الوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية.

ودعا السيسي المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية، مشددًا على “ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.