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يجب متابعة تقارير الأرصاد وتعليمات الجهات

السيول المنقولة خطر مفاجئ بلا موعد

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٢ مساءً
السيول المنقولة خطر مفاجئ بلا موعد
المواطن - فريق التحرير

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تواجدك للتنزه في مجاري الأودية والأجواء مستقرة لا يعني أنك بمأمن عن السيول، فالسيول المنقولة خطر مفاجئ بلا موعد.

هكذا بدأ المركز الوطني للأرصاد تحذيره في مقطع فيديو على حسابه بمنصة “إكس”، داعيًا إلى ضرورة توخي الحذر من السيول المنقولة.

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أخطر أنواع السيول

وقال مركز الأرصاد في الفيديو إن منطقة ما يمكن أن تشهد سقوط أمطار غزيرة لفترة طويلة، يلي ذلك تجمع لمياه الأمطار وتدفقها عبر مجاري الأودية وانتقالها إلى منطقة أخرى مستقرة الأجواء لا تشهد أي ظاهرة جوية.

وأضاف أن هذا يطلق عليه “السيول المنقولة”، وهي من أخطر أنواع السيول، لأنها سريعة وقوية ومفاجئة.

ودعا إلى أخذ الحذر عند الخروج لنزهة آمنة، ومتابعة تقارير المركز وتعليمات الجهات المعنية.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.

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