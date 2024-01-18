السيول المنقولة خطر مفاجئ بلا موعد سامسونج تسهل البحث عن المنتجات بمساندة الذكاء الاصطناعي الأحوال المدنية: 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد حالة تتوقف فيها مدفوعات برنامج إعانة البحث عن عمل السفير الفرنسي يزور الكنوز الأثرية في واحة العلا ظاهرة فلكية تُشاهد بالعين المجردة في سماء السعودية اليوم حساب المواطن: تحديث البيانات لا يؤثر على موعد صدور الأهلية هبوط الضغط المؤدي للإغماء أخطر بكثير من ارتفاعه المزمن معلومات لا تعرفها عن مدينة سعودية درجة حرارتها 7 تحت الصفر! احذروا انزلاق المركبات خلال القيادة وقت الأمطار
تواجدك للتنزه في مجاري الأودية والأجواء مستقرة لا يعني أنك بمأمن عن السيول، فالسيول المنقولة خطر مفاجئ بلا موعد.
هكذا بدأ المركز الوطني للأرصاد تحذيره في مقطع فيديو على حسابه بمنصة “إكس”، داعيًا إلى ضرورة توخي الحذر من السيول المنقولة.
وقال مركز الأرصاد في الفيديو إن منطقة ما يمكن أن تشهد سقوط أمطار غزيرة لفترة طويلة، يلي ذلك تجمع لمياه الأمطار وتدفقها عبر مجاري الأودية وانتقالها إلى منطقة أخرى مستقرة الأجواء لا تشهد أي ظاهرة جوية.
وأضاف أن هذا يطلق عليه “السيول المنقولة”، وهي من أخطر أنواع السيول، لأنها سريعة وقوية ومفاجئة.
ودعا إلى أخذ الحذر عند الخروج لنزهة آمنة، ومتابعة تقارير المركز وتعليمات الجهات المعنية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، وشرق حائل، كذلك على نجران، جازان، عسير والباحة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.
⚠️احذر .. خطر مفاجئ، بلا موعد ❗️#نحيطكم_بأجوائكم pic.twitter.com/32uMuIkBny
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) January 18, 2024