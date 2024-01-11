إضافة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن 30 وظيفة شاغرة الذهب العالمي يرتفع.. والدولار يهبط بمشاركة 54 دولة.. جدة تستضيف أعمال الدورة 44 لـ الإيسيسكو أديس القابضة تعلن تمديد فترة الترشح لعضوية مجلس الإدارة وظائف لدى شركة الاتصالات السعودية STC حساب المواطن .. ماذا يعني حالة الدفعة لا يوجد؟ موافقة نهائية.. صندوق النقد يقرض الأردن 1.2 مليار دولار الخضير.. وجبة شتائية فريدة من سلة غذاء السعودية ارتفاع طفيف في أسعار الذهب وعيار 21 بـ 214.39 ريال
أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (30) وظيفة متنوعة (تشمل 16 وظيفة لاتتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:
– وظائف إدارية
– وظائف مساعدين
– وظائف مراقبين
– وظائف مساندة
– وظائف فنية
– وظائف هندسية
– وظائف صحية
– وظائف طبية
– الثانوية العامة
– الدبلوم
– البكالوريوس فأعلى
– الرياض
– جدة
– المدينة المنورة
– الدمام
– الأحساء
– الطائف
– ينبع
الشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة العربية السعودية تابع لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة).
التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.