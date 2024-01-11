الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن 30 وظيفة شاغرة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عن طرح (30) وظيفة متنوعة (تشمل 16 وظيفة لاتتطلب خبرة) للرجال والنساء حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى، للعمل في عدة مدن بالمملكة على النحو التالي:

مجالات العمل:

– وظائف إدارية

– وظائف مساعدين

– وظائف مراقبين

– وظائف مساندة

– وظائف فنية

– وظائف هندسية

– وظائف صحية

– وظائف طبية

المؤهلات المطلوبة:

– الثانوية العامة

– الدبلوم

– البكالوريوس فأعلى

مناطق العمل:

– الرياض

– جدة

– المدينة المنورة

– الدمام

– الأحساء

– الطائف

– ينبع

نبذة عن الشؤون الصحية:

الشؤون الصحية للحرس الوطني هي مجمع طبي في المملكة العربية السعودية تابع لوزارة الحرس الوطني السعودية، يتكون من مدن طبية منتشرة في العديد من مناطق المملكة العربية السعودية (الرياض، جدة، الأحساء، الدمام، المدينة المنورة).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.