Icon

الذهب السعودي.. حلم المليون أونصة يقترب Icon ميلان يواصل انتصاراته بثلاثية في إمبولي Icon محلل طقس ينبه : استقرار الأحوال الجوية لن يطول Icon الشباب يتجه لبيع متعب الحربي Icon أوسبينا يحسم موقفه من العرض الكولومبي Icon طريقة تحديث المؤهل لمنسوبي وزارة التعليم عبر نظام فارس Icon الملك سلمان وولي العهد يتلقيان رسالتين خطيتين من رئيس بيلاروسيا Icon قرابة 11 مليون موظف في القطاع الخاص السعودي Icon هل يتفاوض النصر مع محمد الشناوي؟ Icon فاشيون ساكالا نصف قوة الفيحاء الهجومية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
بعد اهتمام النصر والهلال بضمه

الشباب يتجه لبيع متعب الحربي

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٥:١٨ مساءً
الشباب يتجه لبيع متعب الحربي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يبدو أن إدارة نادي الشباب، حسمت موقفها من رحيل النجم متعب الحربي، عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بيع متعب الحربي

وأكد الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل، أن توجه الإدارة الشبابية حاليًا هو بيع عقد متعب الحربي، بعد تلقيه أكثر من عرض ضخم مؤخرًا.

قد يهمّك أيضاً
رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزيراً للشباب

رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي وزيراً للشباب

خالد الغنام أبرز المستبعدين من قائمة المنتخب السعودي

خالد الغنام أبرز المستبعدين من قائمة المنتخب السعودي

وشدد الزامل خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، على أن عرض النصر على الشباب بعقد صفقة تبادلية؛ بضم الإيفواري سيكو فوفانا مقابل الحربي، بجانب المقابل المادي، عرض مناسب.

متعب الحربي
الحربي

ولفت إلى أن فوفانا لم يعد في التشكيل الأساسي للنصر، لاختلاف طريقة لعبه مع الاستراتيجية الجديدة للمدير الفني لويس كاسترو، مضيفًا: “لو كنت مسؤولًا شبابيًا لقبلت باللاعب الكبير فوفانا”.

وكان الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، قد أكد أن الهلال فاوض الإدارة الشبابية، وقدم عرضًا بضم 3 لاعبين من صفوفه ومبلغ مالي، للحصول على خدمات متعب الحربي خلال الميركاتو الشتوي.

متعب الحربي
الحربي – المصدر @AlShababSaudiFC

الحربي مع الشباب

وينتهي عقد الحربي صاحب الـ23 عامًا، هذا الموسم، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الشباب، وشارك معه في 92 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

متعب الحربي لاعب الشباب
الحربي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم