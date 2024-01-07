الشباب يتجه لبيع متعب الحربي

يبدو أن إدارة نادي الشباب، حسمت موقفها من رحيل النجم متعب الحربي، عن الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

بيع متعب الحربي

وأكد الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل، أن توجه الإدارة الشبابية حاليًا هو بيع عقد متعب الحربي، بعد تلقيه أكثر من عرض ضخم مؤخرًا.

وشدد الزامل خلال تصريحاته لـ”القنوات الرياضية السعودية”، على أن عرض النصر على الشباب بعقد صفقة تبادلية؛ بضم الإيفواري سيكو فوفانا مقابل الحربي، بجانب المقابل المادي، عرض مناسب.

ولفت إلى أن فوفانا لم يعد في التشكيل الأساسي للنصر، لاختلاف طريقة لعبه مع الاستراتيجية الجديدة للمدير الفني لويس كاسترو، مضيفًا: “لو كنت مسؤولًا شبابيًا لقبلت باللاعب الكبير فوفانا”.

وكان الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، قد أكد أن الهلال فاوض الإدارة الشبابية، وقدم عرضًا بضم 3 لاعبين من صفوفه ومبلغ مالي، للحصول على خدمات متعب الحربي خلال الميركاتو الشتوي.

الحربي مع الشباب

وينتهي عقد الحربي صاحب الـ23 عامًا، هذا الموسم، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الشباب، وشارك معه في 92 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.