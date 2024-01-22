الشباب يتفق على ضم نجم نيوكاسل

تعمل إدارة نادي الشباب، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي، لتقترب من ضم أحد نجوم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

الشباب ونيوكاسل يتفقان

وأكد الصحافي الإنجليزي بن جاكوبس، أن الشباب ونيوكاسل تواصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال الباراغوياني ميغيل ألميرون إلى دوري روشن السعودي.

وأشار بن جاكوبس، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن ميغيل ألميرون منفتح على الرحيل عن نيوكاسل والانتقال إلى الشباب، ولكن الصفقة لم تتم بشكل رسمي حتى الآن.

وانضم ميغيل ألميرون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل في يناير عام 2019، قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي، ويُقدم مستوى مميزًا معه، ووقعت الإدارة عقدًا جديدًا معه في فبراير 2023، لمدة 3 مواسم ونصف.

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع إيغور بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.