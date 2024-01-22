Icon

الشباب يتفق على ضم نجم نيوكاسل Icon رئيس ديوان المظالم يُدشّن أُولى محاكم التنفيذ الإدارية Icon حسابات تأهل المنتخب المصري بكأس الأمم الإفريقية Icon القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد إنتر Icon الصندوق العقاري ينقل محفظة التمويلات المضمونة لشركة ضمانات Icon أبو الوعول.. وجهة جيولوجية سياحية جديدة في السعودية Icon بانيغا ينضم لـ أولد بويز حتى 2025 Icon التشكيل المثالي للجولة الثانية بكأس آسيا 2023 Icon الراجحي: أعداد المواطنين العاملين بالقطاع العقاري ارتفعت 200% خلال 3 سنوات Icon تشكيل منتخب مصر المتوقع ضد الرأس الأخضر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
لتدعيم صفوفه بالميركاتو الشتوي

الشباب يتفق على ضم نجم نيوكاسل

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٥٨ مساءً
الشباب يتفق على ضم نجم نيوكاسل
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تعمل إدارة نادي الشباب، على تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الشتوي الحالي، لتقترب من ضم أحد نجوم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

الشباب ونيوكاسل يتفقان

وأكد الصحافي الإنجليزي بن جاكوبس، أن الشباب ونيوكاسل تواصلا إلى اتفاق مبدئي بشأن انتقال الباراغوياني ميغيل ألميرون إلى دوري روشن السعودي.

قد يهمّك أيضاً
الهيئة العامة للموانئ تعلن عن وظائف شاغرة

الهيئة العامة للموانئ تعلن عن وظائف شاغرة

بعد غربة 50 عامًا.. لقاء مؤثر بين أستاذ جامعة سعودي وعائلته

بعد غربة 50 عامًا.. لقاء مؤثر بين أستاذ جامعة سعودي وعائلته

ميغيل ألميرون
ألميرون – المصدر @JacobsBen

وأشار بن جاكوبس، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قبل قليل، إلى أن ميغيل ألميرون منفتح على الرحيل عن نيوكاسل والانتقال إلى الشباب، ولكن الصفقة لم تتم بشكل رسمي حتى الآن.

وانضم ميغيل ألميرون إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل في يناير عام 2019، قادمًا من أتلانتا يونايتد الأمريكي، ويُقدم مستوى مميزًا معه، ووقعت الإدارة عقدًا جديدًا معه في فبراير 2023، لمدة 3 مواسم ونصف.

 

ميغيل ألميرون
ألميرون – المصدر @NUFC

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع إيغور بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة
وظائف

وظائف شاغرة لدى هيئة عقارات الدولة

وظائف
جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى مدريد
الرياضة

جاياردو يكشف السبب وراء سفر بنزيما إلى...

الرياضة
تحول في وجهة بانيغا الجديدة
الرياضة

تحول في وجهة بانيغا الجديدة

الرياضة
مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم من قرروا المغادرة
الرياضة

مانشيني عن استبعاد العقيدي والفرج والغنام: هم...

الرياضة
البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن المستشفى
العالم

البنتاجون يحقق في أزمة إخفاء دخول أوستن...

العالم
وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك
وظائف

وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك

وظائف
توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة 38.34 %
السوق

توضيح من بترورابغ بخصوص بلوغ خسائرها المتراكمة...

السوق
حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على المتقدم الرئيسي
حساب المواطن

حساب المواطن : حذف التابع يؤثر على...

حساب المواطن