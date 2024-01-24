الشباب يخسر وديًّا أمام روما في احتفالية تأسيسه الـ 75

لوكاكو يُسجل ثاني أهداف روما هدف عالمي لـ كاراسكو في شباك روما المدني يحذر من طقس الـ5 أيام: ابقوا في أماكن آمنة سبب يمنع الهلال من ضم كريم بنزيما سعود بن طلال يرعى حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء روما يسجل الهدف الأول في شباك الشباب وظائف شاغرة في الرقيب التجارية وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية
خسر نادي الشباب مساء اليوم مباراته الودية أمام نادي روما الإيطالي بنتيجة 2- 1، وذلك في إطار احتفالية الليث بمرور 75 عامًا على تأسيسه.
وخاض الليث المباراة بدون مشاركة لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلدانهم في كأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا.
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الدقيقة الـ54 من عمر المباراة، سجل اللاعب جواو كوستا الهدف الأول لروما، ثم تعادل النجم البلجيكي يانيك كاراسكو لليث من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 78.
وتمكن بعدها المهاجم البلجيكي لوكاكو من إحراز هدف الفوز لروما في الدقيقة الـ86، في مباراة أُقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض.