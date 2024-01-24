الشباب يخسر وديًّا أمام روما في احتفالية تأسيسه الـ 75

خسر نادي الشباب مساء اليوم مباراته الودية أمام نادي روما الإيطالي بنتيجة 2- 1، وذلك في إطار احتفالية الليث بمرور 75 عامًا على تأسيسه.

الشباب ضد روما

وخاض الليث المباراة بدون مشاركة لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلدانهم في كأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الدقيقة الـ54 من عمر المباراة، سجل اللاعب جواو كوستا الهدف الأول لروما، ثم تعادل النجم البلجيكي يانيك كاراسكو لليث من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 78.

وتمكن بعدها المهاجم البلجيكي لوكاكو من إحراز هدف الفوز لروما في الدقيقة الـ86، في مباراة أُقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض.