Icon

لوكاكو يُسجل ثاني أهداف روما Icon هدف عالمي لـ كاراسكو في شباك روما Icon المدني يحذر من طقس الـ5 أيام: ابقوا في أماكن آمنة Icon سبب يمنع الهلال من ضم كريم بنزيما Icon سعود بن طلال يرعى حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال بغرفة الأحساء Icon روما يسجل الهدف الأول في شباك الشباب Icon وظائف شاغرة في الرقيب التجارية Icon وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سعود الطبية Icon وظائف شاغرة للجنسين بالبنك الإسلامي Icon وظائف شاغرة في جامعة الملك سعود الصحية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
المباراة أُقيمت على ملعب الأول بارك

الشباب يخسر وديًّا أمام روما في احتفالية تأسيسه الـ 75

الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٠:٠٢ مساءً
الشباب يخسر وديًّا أمام روما في احتفالية تأسيسه الـ 75
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

خسر نادي الشباب مساء اليوم مباراته الودية أمام نادي روما الإيطالي بنتيجة 2- 1، وذلك في إطار احتفالية الليث بمرور 75 عامًا على تأسيسه.

الشباب ضد روما

وخاض الليث المباراة بدون مشاركة لاعبيه الدوليين المتواجدين مع منتخبات بلدانهم في كأس أمم آسيا وكأس أمم إفريقيا.

قد يهمّك أيضاً
محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول

محمد كنو يهز شباك قرغيزستان بالهدف الأول

أرامكو تبرم عقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء المزيد من حقول الغاز المسال

أرامكو تبرم عقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء المزيد من حقول الغاز...

الشباب ضد روما

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، ثم في الدقيقة الـ54 من عمر المباراة، سجل اللاعب جواو كوستا الهدف الأول لروما، ثم تعادل النجم البلجيكي يانيك كاراسكو لليث من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة الـ 78.

وتمكن بعدها المهاجم البلجيكي لوكاكو من إحراز هدف الفوز لروما في الدقيقة الـ86، في مباراة أُقيمت على ملعب الأول بارك في الرياض.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم الشتوي بالعلا
أخبار رئيسية

محمد بن سلمان يستقبل بلينكن في المخيم...

أخبار رئيسية
صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات اللاجئين بغزة في 100 يوم
العالم

صور الأقمار الصناعية تكشف النمو الهائل لمخيمات...

العالم
فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى
الرياضة

فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى

الرياضة
دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية
السعودية اليوم

دلالات وقوع الأبناء بين أيادي المنظمات الإرهابية

السعودية اليوم
معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد
الرياضة

معاناة الفتح مستمرة على ملعبه الجديد

الرياضة
الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس
الرياضة

الهلال يسعى لحسم صفقة إيرتون لوكاس

الرياضة
الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق
السعودية اليوم

الأمطار تجري السيول والأودية في عدة مناطق

السعودية اليوم
ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات بمحمية الملك عبدالعزيز
أخبار أمنية

ضبط مواطن دخل بمركبته في الفياض والروضات...

أخبار أمنية