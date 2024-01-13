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لتدعيم هجومه بالميركاتو الشتوي

الشباب يستهدف التعاقد مع موراتا

السبت ١٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:٣٢ مساءً
الشباب يستهدف التعاقد مع موراتا
المواطن - فريق التحرير

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تسعى إدارة نادي الشباب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي الحالي، ليرتبط اسمها بالمهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

موراتا مطلوب في الشباب

وأكد الصحافي الإسباني ماتيو موريتو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، أن نادي الشباب يرغب وبقوة في التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا في يناير الحالي.

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وارتبط اسم موراتا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث أكدت تقارير رغبة الشباب والاتفاق في ضمه، بجانب اهتمام أكثر من ناد إيطالي، ولكن لم تنجح المفاوضات ليستمر مع أتلتيكو.

ألفارو موراتا
ألفارو – المصدر @atletienglish

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع إيغور بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.

الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @AlShababSaudiFC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.

نادي الشباب
لاعبو الفريق – المصدر @SPL

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