الشباب يستهدف التعاقد مع موراتا حكم كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة: لا تهمني الانتقادات متحدث الجوازات: السفر لدول الخليج يتطلب وثيقة لا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر العودة للدارسة غدًا.. تفاصيل الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي الحضور الجماهيري لافتتاح كأس آسيا 2023 يُحطم الرقم القياسي النصر يحسم موقفه من ضم حارس أجنبي جاتوزو: هناك مفاوضات من الهلال لضم رينان لودي استطلاع ميداني يكشف عن نوع القهوة المفضلة للسعوديين استشهاد 35 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة الهويش يقود مباراة الصين وطاجيكستان
تسعى إدارة نادي الشباب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي الحالي، ليرتبط اسمها بالمهاجم الإسباني ألفارو موراتا.
وأكد الصحافي الإسباني ماتيو موريتو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، أن نادي الشباب يرغب وبقوة في التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا في يناير الحالي.
وارتبط اسم موراتا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث أكدت تقارير رغبة الشباب والاتفاق في ضمه، بجانب اهتمام أكثر من ناد إيطالي، ولكن لم تنجح المفاوضات ليستمر مع أتلتيكو.
ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع إيغور بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.
ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.