الشباب يستهدف التعاقد مع موراتا

تسعى إدارة نادي الشباب، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات مميزة في الميركاتو الشتوي الحالي، ليرتبط اسمها بالمهاجم الإسباني ألفارو موراتا.

موراتا مطلوب في الشباب

وأكد الصحافي الإسباني ماتيو موريتو، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم السبت، أن نادي الشباب يرغب وبقوة في التعاقد مع نجم أتلتيكو مدريد، ألفارو موراتا في يناير الحالي.

وارتبط اسم موراتا بالانتقال إلى دوري روشن السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي، حيث أكدت تقارير رغبة الشباب والاتفاق في ضمه، بجانب اهتمام أكثر من ناد إيطالي، ولكن لم تنجح المفاوضات ليستمر مع أتلتيكو.

الشباب في دوري روشن

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، حيث بدأ الموسم مع المدير الفني الهولندي مارسيل كايزر، قبل أن تتم إقالته، وتولى الأرجنتيني خوان براون المهمة مؤقتًا، وتم التعاقد مع إيغور بيسكان، الذي أُقيل مؤخرًا.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب المركز الـ11 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، من الفوز في 5 مباريات والتعادل 6 مرات، والخسارة في 8 لقاءات، وسجل 19 هدفًا، واستقبل 25 هدفًا.