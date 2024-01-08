الشباب يسعى لضم سبينازولا لـ3 سنوات

تسعى إدارة نادي الشباب، للتعاقد مع نجم روما الإيطالي، ليوناردو سبينازولا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الشباب يواصل محاولات حسم الصفقة

وينتهي عقد سبينازولا صاحب الـ30 عامًا، مع روما بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد حاليًّا دون الحصول على موافقة ناديه.

وأكد الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، أن إدارة نادي الشباب مازالت مهتمة بضم النجم الإيطالي، خاصة أنه ليس ضمن خطط المدير الفني لفريق روما، البرتغالي جوزيه مورينيو.

ولفت نيكولا شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة نادي روما، لن تُمدد عقد النجم الإيطالي، فيما قدم الشباب عرضًا بعقد لمدة 3 سنوات، لإقناعه بالانتقال إلى صفوفه.

وسبق أن ارتبط اسم سبينازولا، بمفاوضات مع ناديي الأهلي والشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما.

تألق سبينازولا

ويجيد النجم الإيطالي، اللعب في مركز الظهير الأيسر، ويمتلك خبرات مميزة بفضل تجاربه العديدة، حيث سبق ولعب في صفوف أندية؛ يوفنتوس، أتالانتا، إمبولي وروما.

وشارك اللاعب في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في جميع البطولات هذا الموسم، إلا أنه تواجد على مقاعد البدلاء في آخر 3 مواجهات بالدوري الإيطالي أمام نابولي ويوفنتوس وأتالانتا.