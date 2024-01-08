دعوات الشفاء تُحيط خالد بن عبدالله ضبط 600 عبوة مبيد آفات فاسدة بأحد منافذ البيع ببريدة وظائف إدارية شاغرة بفروع شركة النهدي ضبط إثيوبيين قتلا مواطنًا بإطلاق النار عليه في جدة الشباب يسعى لضم سبينازولا لـ3 سنوات يزيد الراجحي يتصدر الترتيب العام لرالي داكار 2024 أنتوني بلينكن يصل العلا وفيصل بن فرحان في مقدمة مستقبليه برشلونة يكشف تفاصيل إصابة إينيغو مارتينيز الجريش الطبق الوطني للسعودية.. إليكم أطباق كل المناطق 20 وظيفة شاغرة في بوبا العربية
تسعى إدارة نادي الشباب، للتعاقد مع نجم روما الإيطالي، ليوناردو سبينازولا، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
وينتهي عقد سبينازولا صاحب الـ30 عامًا، مع روما بنهاية منافسات الموسم الرياضي الحالي، ويحق له التفاوض والتوقيع لأي ناد حاليًّا دون الحصول على موافقة ناديه.
وأكد الإعلامي الرياضي نيكولا شيرا، أن إدارة نادي الشباب مازالت مهتمة بضم النجم الإيطالي، خاصة أنه ليس ضمن خطط المدير الفني لفريق روما، البرتغالي جوزيه مورينيو.
ولفت نيكولا شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، اليوم الاثنين، إلى أن إدارة نادي روما، لن تُمدد عقد النجم الإيطالي، فيما قدم الشباب عرضًا بعقد لمدة 3 سنوات، لإقناعه بالانتقال إلى صفوفه.
وسبق أن ارتبط اسم سبينازولا، بمفاوضات مع ناديي الأهلي والشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما.
ويجيد النجم الإيطالي، اللعب في مركز الظهير الأيسر، ويمتلك خبرات مميزة بفضل تجاربه العديدة، حيث سبق ولعب في صفوف أندية؛ يوفنتوس، أتالانتا، إمبولي وروما.
وشارك اللاعب في 16 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في جميع البطولات هذا الموسم، إلا أنه تواجد على مقاعد البدلاء في آخر 3 مواجهات بالدوري الإيطالي أمام نابولي ويوفنتوس وأتالانتا.