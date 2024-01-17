الشباب يعرض 12 مليونًا على نابولي لضم بوليتانو

تواصل إدارة نادي الشباب، محاولاتها للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي، ماتيو بوليتانو لتدعيم صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي.

الشباب يُحاول ضم ماتيو بوليتانو

وأكد الصحافي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات، نيكولو شيرا، أن نادي الشباب رفع عرضه إلى 12 مليونًا، من أجل إقناع نابولي بالموافقة على رحيل ماتيو بوليتانو في يناير الحالي.

ولفت نيكولو شيرا، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، إلى أن الشباب يسعى لضم ماتيو بوليتانو حتى عام 2026، مقابل 7 ملايين في العام الواحد، مؤكدًا أن المهاجم الإيطالي يمنح الأولوية لنابولي؛ لتمديد عقده.

وأشار الصحافي الإيطالي، إلى أن هناك اجتماعًا مرتقبًا بين وكيل أعمال اللاعب الإيطالي ومسؤولي نادي نابولي في الرياض، اليوم الأربعاء، لإغلاق هذا الأمر إما بالتجديد أو الرحيل فورًا.

ويُعاني الشباب من تراجع النتائج في دوري روشن السعودي، ويتواجد في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة من 19 مباراة، وتسعى الإدارة لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، أملًا في تحسن الأداء.

نابولي يستعد لمواجهة فيورنتينا

ويستعد ماتيو بوليتانو، للمشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي ضد فيورنتينا، مساء يوم غد الخميس، على ملعب “الأول بارك” في الرياض، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس السوبر الإيطالي.