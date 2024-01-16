الشتاء الحالي في السعودية دافئ نسبيًّا

أكد متحدث المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، أن درجات الحرارة لم تصل إلى المعدلات المسجلة في العشر سنوات الماضية، وسيكون شتاء العالم الحالي دافئًا نسبيًّا.

انخفاض درجات الحرارة

وتابع القحطاني، خلال مداخلة إلى قناة الإخبارية، أن السمة السائدة هي انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق، لكنها لم تصل إلى المعدلات التي سجلت في السنوات المشار إليها.

وأضاف أن أقل درجة حرارة تدنت إلى درجتين مئويتين، موضحًا أن النظام الآلي للإنذار المبكر لم يعط مؤشرًا بشأن هطول أمطار على مناطق المملكة، وهناك استقرار نسبي مع فرص لتكون السحب على المرتفعات الجبلية.