الشركة العالمية للصناعات البحرية توفر وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الشركة العالمية للصناعات البحرية (IMI) بمدينة رأس الخير وهي إحدى شركات (أرامكو السعودية) عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس) للعمل في مختلف المجالات (الإدارية، المساندة، المالية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:
– مشرف أمن
– مسؤول أمن
– رئيس قسم الاستجابة من الطوارئ
– محاسب
– مدير إنتاج الأنابيب
– أخصائي تخطيط
– مدير عام مشروع
– نظم المعلومات الإدارية
– مهندس إنتاج الأنابيب
– مهندس التكليف
– مشغل حوض بناء السفن
– مشغل رافعة
– أخصائي أول دعم القرار
– محلل مالي ثانٍ
– مدير مشروع
– مسؤول السفن
– مستشار مرونة الأعمال
– مستشار أول لمرونة الأعمال
– ووظائف أخرى
– الإدارة العامة
– إدارة الأعمال
– إدارة المشاريع
– إدارة سلاسل الإمداد
– إدارة العمليات
– التسويق
– الاتصالات
– الإلكترونيات
– إدارة العقود
– إدارة الأمن الصناعي
– إدارة الحرائق
– بناء السفن
– الملاحة
– الفيزياء
– الرياضيات
– الإحصاء
– المالية
– المحاسبة
– الاقتصاد
– تقنية المعلومات
– علوم الحاسب
– علوم البيانات
– العلوم
– العلوم الفيزيائية
– الهندسة
– الهندسة الكهربائية
– الهندسة الصناعية
– الهندسة الكيميائية
– الهندسة البحرية
– هندسة الأجهزة والتحكم
– أن يكون المتقدم حاصلًا على المؤهلات والخبرات الموضحة في الوصف الوظيفي.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– القدرة على العمل تحت الضغط وساعات إضافية (مع التعويض).
التقديم متاح حاليا من خلال الرابط التالي: “اضغط هنا“.