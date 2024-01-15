الشهراني: هزازي مصاب وتم استبعاده لعدم الجاهزية

أكد رفيع الشهراني، وكيل أعمال علي هزازي، أن اللاعب تم استبعاده من القائمة النهائية للمنتخب السعودي في كأس آسيا، بسبب معاناته من إصابة.

مانشيني يكشف سبب استبعاد اللاعبين

وكان الإيطالي مانشيني قد كشف في مؤتمر صحافي اليوم، أسباب استبعاد عدد من لاعبي الأخضر؛ ومن ضمنهم علي هزازي، الذي أكد أنه مع خالد الغنام ومحمد مران، الذين أبدوا عدم سعادتهم في المعسكر.

الشهراني يؤكد معاناة هزازي من إصابة

وعلق رفيع الشهراني على تصريحات مانشيني، قائلًا: “كل التوفيق لمنتخبنا بمشواره القادم.. ومن باب التنويه فيما يخص علي هزازي فهو من مباراة الحزم وهو يعاني من إصابة في باطن القدم”.

وأكد الشهراني، عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، أن اللاعب لم يخض مباراة الحزم، وأثبتت إصابته من قبل طبيب المنتخب السعودي، الدكتور جمال.

وأشار وكيل أعمال اللاعب، إلى أنه تم إشعار إداري المنتخب السعودي الأول، والمدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني بتفاصيل إصابته، وتم استبعاده من القائمة؛ لعدم جاهزيته التامة للمشاركة.