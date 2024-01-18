الشهراني يُحذر من عملية نصب باستغلال اسم علي البليهي!

حذر وكيل أعمال علي البليهي، رفيع الشهراني، من عملية نصب باستغلال اسم نجم فريق الهلال والمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

الشهراني يُحذر الجماهير

ونشر رفيع الشهراني، عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، صورة لـ”حساب وهمي”، ينتحل اسم علي البليهي، مؤكدًا التقدم ببلاغ عاجل.

وعلق الشهراني قائلًا: “أحبتي.. هذا الحساب منتحل لحساب علي البليهي، وقد تم الإبلاغ عنه.. أرجو عدم التجاوب معه خصوصًا في قضية السحب والمسابقات الوهمية”.

ويقوم منتحل هذا الحساب، بعمل مسابقات وهمية، مع وعد الجماهير بدفع مبالغ مالية كبيرة، وذلك من أجل زيادة عدد متابعيه؛ والنصب عليهم، مستغلًّا اسم مدافع الهلال.

علي البليهي يتألق مع الأخضر

وجاءت عملية استغلال اسم البليهي، بالتزامن مع تألقه اللافت مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في كأس آسيا 2023، حيث سجل هدفًا قاتلًا؛ قاد الأخضر للفوز على عمان بنتيجة 2- 1.

ويستعد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره قيرغيزستان، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية لمباريات المجموعة السادسة في بطولة كأس آسيا 2023.