Icon

الشيخ غيهب بن محمد الغيهب المستشار بالديوان الملكي في ذمة الله Icon الغذاء والدواء ترصد مخالفات على 41 صيدلية والعقوبات 1.7 مليون ريال Icon بلاغ جديد بالهجوم على سفينة قبالة ساحل عمان Icon استشهاد 21 فلسطينياً جنوب قطاع غزة.. ونداءات استغاثة “دون مجيب” Icon فيديو.. ردة فعل بائع خبز جزائري عندما علم أن الزبون سعودي Icon تركي آل الشيخ يعلن عن حلقة للتاريخ مع فنان العرب محمد عبده Icon القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية بالرياض Icon إضافة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس Icon الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن 30 وظيفة شاغرة Icon الذهب العالمي يرتفع.. والدولار يهبط Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
الصلاة عليه بعد صلاة الظهر اليوم الخميس بجامع الجوهرة البابطين

الشيخ غيهب بن محمد الغيهب المستشار بالديوان الملكي في ذمة الله

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٢١ مساءً
الشيخ غيهب بن محمد الغيهب المستشار بالديوان الملكي في ذمة الله
المواطن - فريق التحرير

انتقل إلى رحمة الله تعالى الشيخ غيهب بن محمد الغيهب، المستشار في الديوان الملكي ورئيس المحكمة العليا سابقًا.

وستقام صلاة الجنازة، عليه بعد صلاة الظهر اليوم الخميس بجامع الجوهرة البابطين، ويدفن بمقبرة الشمال بالرياض، والعزاء في منزله بحي الملقا من بعد صلاة العصر إلى أذان العشاء.

قد يهمّك أيضاً
تحذير.. الزرنيخ عامل محتمل وراء إصابة الرجال بالسكري

تحذير.. الزرنيخ عامل محتمل وراء إصابة الرجال بالسكري

الإصابة تُهدد نجم الهلال بالرحيل

الإصابة تُهدد نجم الهلال بالرحيل

سيرة الشيخ الغيهب رحمه الله

ولد الشيخ غيهب بن محمد الغيهب، رحمه الله، في بلدة ملهم شمال مدينة الرياض عام 1358هـ، وتلقى تعليم القرآن والقراءة والكتابة على يد إمام وخطيب جامع ملهم حينها الشيخ عبد العزيز بن ناصر التريكي، كما تلقى تعليمه على يد الشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ عبد الله بن حميد، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي.

وظل الشيخ الغيهب في بلدته حتى انتقاله للرياض عام 1374هـ ، حيث تتلمذ على يد الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في حلقات مسجده المعروف في دخنة، واستمر في الدراسة حتى أتم المرحلة الجامعية في كلية الشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتخرج منها عام 1383-1384 هـ، وأكمل دراسة الماجستير وكان عنوان رسالته التعزير في الشريعة الإسلامية عام 1389هـ.

وعُين الشيخ الغهيب، رحمه الله، في عام 1385هـ قاضياً بالمحكمة الكبرى بالرياض، واستمر العمل بها حتى عام 1393هـ، ثم عُين بالمحكمة المستعجلة.

عاد الغهيب إلى المحكمة الكبرى مرة أخرى حتى عام 1402هـ حين تم نقله إلى محكمة التمييز حينها، وتم تكليفه في عام 1404هـ برئاسة المحكمة الكبرى في جدة حتى 1406هـ، بعدها عاد إلى الرياض في محكمة التمييز حتى نهاية شهر رمضان 1423هـ حين تم تعيينه عضوا في مجلس القضاء الأعلى.

وفي عام 1430هـ تم تعيينه عضواً في المحكمة العليا، واستمر في هذا المنصب حتى عام 1434هـ، حيث تم تعيينه رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم