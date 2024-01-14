الصحة: الإبلاغ عن الولادة إلكترونيًا مسؤولية المستشفى

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أكدت وزارة الصحة، اليوم الأحد، مسؤولية المستشفيات عن التبليغ عن الولادة إلكترونيًا.
جاء ذلك خلال رد حساب “الصحة 937” عبر منصة “إكس” على سؤال بشأن الطريقة التي يتم الإبلاغ بها عن الولادة.
وقال الحساب في رد حاسم “يتم إصدار تبليغ الولادة إلكترونيًا من قبل المستشفى التي تمت فيه الولادة”.