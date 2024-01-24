الصحة العالمية تحذر من عودة خطيرة لـ الحصبة

حذر الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية من زيادة وصفها بأنها “مثيرة للقلق” بنحو 45 مرة، في حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا العام الماضي 2023، مقارنة بعدد الإصابات في 2022.

ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، عن تسجيل 42200 إصابة بالحصبة خلال عام 2023 في 41 من 53 دولة عضو في المنطقة الممتدة إلى آسيا الوسطى، مقارنة بحوالي 941 شخصًا فقط خلال عام 2022 بأكمله.

وخلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2023، وهي الفترة التي يغطيها أحصاء الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، بلغت الزيادة 30 مرة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، ونحو 21 ألف حالة دخلت المستشفى وسجلت 5 وفيات مرتبطة بالمرض.

وترجح منظمة الصحة العالمية أن يكون هذا الارتفاع في عدد الإصابات نتيجة لانخفاض عدد الأطفال الذين تم تطعيمهم ضد المرض خلال تفشي جائحة كوفيد-19.