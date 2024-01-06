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موضحًا سبب تسريب الخطاب

الصرامي: الاتحاد والأهلي طلبا لاعبين بـ4 مليارات عبر الواتس!

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٣ مساءً
الصرامي: الاتحاد والأهلي طلبا لاعبين بـ4 مليارات عبر الواتس!
المواطن - فريق التحرير

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أكد الإعلامي سعود الصرامي، أن الخطاب المسرب بشأن لجنة الاستقطابات تم تسريبه عمدًا، منتقدًا في الوقت ذاته، طلبات رئيسي الاتحاد والأهلي في الميركاتو الشتوي.

الصرامي يؤكد صحة الخطاب المسرب

وعلق سعود الصرامي، قائلًا: “الخطاب الذي ظهر بالأمس، هو خطاب مسرب وصحيح، ولكن لماذا سُرب؟، لأنهم يريدون أن يخبروا الجماهير أن برنامج الاستقطاب اكتفى”.

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وتابع: “واليوم على الأندية أن تُنفذ الأجندة لديه من لاعبين أجانب، أنا في الفترة الصيفية أحضرت لاعبين عالميين متميزين وعلى أعلى مستوى، ولجميع الأندية، بدلًا من أن يُقال لي شكرًا يا برنامج الاستقطاب، أصبحت محل الانتقاد”.

سعود الصرامي
الصرامي

الاتحاد والأهلي يطلبان صفقات عبر الواتس

وأضاف الصرامي: “بل بالعكس، رئيس نادي الاتحاد ورئيس النادي الأهلي، كتبا أسماء عبر الواتس آب، أنا أريد مبابي، دي بروين، ومحمد صلاح، وإذا رأيت أسعارهم جميعًا تصل إلى 3 أو 4 مليارات”.

وواصل تصريحاته عبر برنامج “الديوانية” على القنوات الرياضية السعودية: “وترسل قائمة الأسماء عبر الواتس، أنا كأنمار أو العيسى، أرسلت لسعد اللذيذ الصفقات التي أريدها وعليك تنفذها، كيف هذا؟”.

واستكمل الصرامي تصريحاته قائلًا: “ولهذا سُرب الحديث، لأن من يتعامل مع المتعصبين سواء مغردين أو إعلاميين أو جماهير، بعد نهاية الفترة الشتوية، ويقول أنا طلبت صلاح أو دي بروين ولم يتعاقد معه”.

محمد صلاح
صلاح – المصدر @MoSalah

وأردف: “هذا ليس منطقاً أن أفك عقود بملايين الدولارات، اليوم أنا أحضرت للأهلي 9 لاعبين أجانب في صفوفه، وللاتحاد 10 لاعبين، عندما تُريد أن تُغير اللاعبين تُغيرهم بمجهودك، أو يكون هناك إجراءات يجب أن تنفذها”.

واختتم الصرامي تصريحاته قائلًا: “أشوف ما صدر هو انتصار للجنة الاستقطاب برئيسه، سعد اللذيذ حتى لا يتم استخدام اسمه ولا يتم الحديث عنه، بصورة غير مسؤولة كما حدث في الميركاتو الصيفي”.

دي بروين
دي بروين – المصدر @KevinDeBruyne

 

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