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على هامش منتدى مستقبل العقار

الصندوق العقاري ينقل محفظة التمويلات المضمونة لشركة ضمانات

الإثنين ٢٢ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:١٢ مساءً
الصندوق العقاري ينقل محفظة التمويلات المضمونة لشركة ضمانات
المواطن - واس

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وقّع صندوق التنمية العقارية اليوم، نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات” بالشراكة مع عددٍ من الجهات التمويلية، وذلك على هامش منتدى مستقبل العقار، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وتهدف الاتفاقية إلى نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية من برنامج ضمانات التمويل العقاري – أحد برامج الصندوق العقاري – الذي مكّن أكثر من 116 ألف مستفيد من تملك السكن منذ انطلاقته 2018م بقيمة قروض عقارية مضمونة تبلغ 77 مليار ريال إلى الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني “ضمانات”.

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نقل محفظة التمويلات المضمونة لشركة ضمانات

وقع الاتفاقية التي تُعد الأكبر في سوق التمويل العقاري من جانب الصندوق العقاري الرئيس التنفيذي منصور بن ماضي، ومن جانب شركة “ضمانات” الرئيس التنفيذي حسام رضوان بمشاركة عددٍ من الجهات التمويلية المشاركة في برنامج ضمانات التمويل العقاري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “ضمانات” الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن نقل محفظة التمويلات المضمونة للجهات التمويلية تأتي امتدادًا لبدء نشاطات شركة “ضمانات” للقيام بدورها لتكمل مسيرة برنامج ضمانات لتمكين مستفيدي برامج الدعم السكني غير المقبولين ائتمانياً لدى الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل من الحصول على التمويل اللازم لتملك السكن الملائم.

تعزيز نمو القطاع العقاري

ونوه بن ماضي بدور شركة “ضمانات” في تعزيز نمو القطاع العقاري ضمن منظومة متكاملة تُقدم برامج وخيارات سكنية وتمويلية متنوعة للمستفيدين لتملك السكن تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

يذكر أن الشركة السعودية لخدمات الضمان الإسكاني أُسِّسَت برأسمال 18 مليار ريال ومملوكة بالكامل لصندوق التنمية العقارية، ومرخصة من البنك المركز السعودي وتحت إشراف هيئة التأمين ومقرها مدينة الرياض.

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