الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة

أقدم مسلحون من حركة الشباب الإرهابية في الصومال على احتجاز طائرة هليكوبتر تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب بعدما هبطت اضطراريًا في منطقة تسيطر عليها الحركة.

والميجر حسن علي، مسؤول بالجيش الصومالي، إن الطائرة واجهت عطلاً بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال، قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود”.

وأضاف: “كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب فضلاً عن مستلزمات طبية، وكان من المفترض أن تنقل جنودًا مصابين من إقليم جلجدود”.

وذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، في بيان، أن حادثا وقع، يتضمن طائرة متعاقدة مع الأمم المتحدة كانت في مهمة إجلاء طبي.