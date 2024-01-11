تيك توك تحد من الماركات العالمية المقلدة ضمن متجرها الصومال: مسلحون يحتجزون طائرة “بها أجانب” تابعة للأمم المتحدة إحباط تهريب 80 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان جوازات الطائف تضبط باكستانيًا حاول دخول السعودية بطريقة غير مشروعة بالفيديو.. الوليد بن طلال يسير بدراجة خلف أحفاده في العلا 4 عوامل تتسبب في دفء مكة المكرمة شتاءً تداول لقطات لظهور كائن فضائي في البرازيل استقرار أسعار النفط عقب خسائر من ارتفاع المخزونات على بن حمري وابن مانع يتوهجان بختام أمسيات مهرجان الكُتاب والقراء الشعرية 500 فرصة استثمارية خلال موسم الشتاء في جازان
أقدم مسلحون من حركة الشباب الإرهابية في الصومال على احتجاز طائرة هليكوبتر تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب بعدما هبطت اضطراريًا في منطقة تسيطر عليها الحركة.
والميجر حسن علي، مسؤول بالجيش الصومالي، إن الطائرة واجهت عطلاً بعد الإقلاع من مدينة بلدوين في وسط الصومال، قبل أن تهبط بالقرب من قرية هندهير المتاخمة لإقليم جلجدود”.
وأضاف: “كانت تقل رجلين صوماليين وعدة أجانب فضلاً عن مستلزمات طبية، وكان من المفترض أن تنقل جنودًا مصابين من إقليم جلجدود”.
وذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال، في بيان، أن حادثا وقع، يتضمن طائرة متعاقدة مع الأمم المتحدة كانت في مهمة إجلاء طبي.