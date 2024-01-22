الصين تبقي أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير

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أبقى بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم، على أسعار الفائدة الرئيسية للقروض دون تغيير مقارنة بمستواه في الشهر السابق.
وقرر البنك استمرار الفائدة الرئيسية على قروض العام الواحد الأولية عند مستوى 3.45% دون تغيير، وفائدة قروض الخمس سنوات الأولية عند مستوى 4.2% ، بحسب مركز تمويل الإنتربنك الوطني في الصين.
يُذكر أن البيانات الشهرية تحدد أسعار الفائدة الاسترشادية للبنوك على أساس الفائدة في عمليات السوق المفتوحة للبنك المركزي الصيني وبخاصة آلية الإقراض متوسطة الأجل بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).