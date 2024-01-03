الضباب الكثيف يحد الرؤية على عرعر

خيّم الضباب الكثيف صباح اليوم، على مدينة عرعر، بمنطقة الحدود الشمالية، بعد الأمطار التي شهدتها المنطقة مؤخراً، حيث أدى إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

توقعات الأرصاد

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض والقصيم.

تكون الضباب

ولم يستبعد المركز تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من مناطق الجوف، تبوك، حائل والمدينة المنورة، يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة، في حين ما تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة.