Icon

“سدايا” تطلق معسكر حوكمة البيانات Icon أمطار رعدية ورياح نشطة على 4 مناطق Icon موعد إعادة فتح بوليفارد سيتي Icon رئيس ماكدونالدز: المقاطعة تضر أعمالنا في الشرق الأوسط Icon أسعار فحوصات القلب بحاجة إلى إعادة النظر.. الإيكو بـ 1000 ريال! Icon احذروا نقص الفيتامينات بعد عملية التكميم Icon القنوات الناقلة لـ مباراة إنتر ميلان ضد هيلاس فيرونا Icon إغلاق بوليفارد سيتي اليوم بعد رقم حضور قياسي بـ 200 ألف زائر Icon الشباب يحسم مصير رومان سايس Icon ورشة تدريبية عن بناء الحبكة والشخصيات في النص المسرحي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
خروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء

الضباب يغطي منتزه غابة رغدان في الباحة

السبت ٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٥١ صباحاً
الضباب يغطي منتزه غابة رغدان في الباحة
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول، أجواء منتزه غابة رغدان في الباحة، مع انتشار الضباب الكثيف صباح اليوم السبت.

وأظهر المقطع، ضباباً كثيفاً يغطي منتزه غابة رغدان في منطقة الباحة، صباح اليوم، كما وثق المقطع، خروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء الشتوية الجميلة.

قد يهمّك أيضاً
بعد تأجيل المباراة لسوء الأحوال الجوية .. الاتحاد يواجه الطائي 7 فبراير

بعد تأجيل المباراة لسوء الأحوال الجوية .. الاتحاد يواجه الطائي 7 فبراير

لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد على رفحاء

لقطات لهطول الأمطار وتساقط البرد على رفحاء

توقعات حالة الطقس

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم السبت، استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على عدة مناطق.

وقال المركز: “يستمر هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق “جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على القصيم، حائل، الجوف والحدود الشمالية”.

رياح نشطة وسحب رعدية

وأوضح التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر هي “شمالية إلى شمالية غربية” بسرعة 15-30 كم/ساعة، على الجزء الشمالي والأوسط.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحري “جنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة تصل إلى 45 كم/ساعة، مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي”.

أما بالنسبة لارتفاع الموج، فإنها تتراوح بين نصف المتر إلى متر، ويصل إلى مترين ونصف مع تكون السحب الرعدية على الجزء الجنوبي، وفق تقرير المركز الوطني للأرصاد.

وختم: “حالة البحر خفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة الشباب ضد النصر والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الشباب ضد النصر والقناة الناقلة

الرياضة
رئيس الأهلي يهاجم التحكيم
آخر الاخبار

رئيس الأهلي يهاجم التحكيم

آخر الاخبار
بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا الموسم
آخر الاخبار

بالأرقام.. تأثير فاشون ساكالا مع الفيحاء هذا...

آخر الاخبار
وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية
حصاد اليوم

وظائف بـ المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية

حصاد اليوم
توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة الشيخ نواف الأحمد
السعودية اليوم

توافد القادة على الكويت للتعزية في وفاة...

السعودية اليوم
موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق كأس أمم آسيا
الرياضة

موعد مباريات المنتخب السعودي الودية قبل انطلاق...

الرياضة
الضباب يغطي أجواء محافظة طريف
السعودية اليوم

الضباب يغطي أجواء محافظة طريف

السعودية اليوم
لقطات من الأجواء لجريان شعيب الوعالي بالأرطاوية في الرياض
السعودية اليوم

لقطات من الأجواء لجريان شعيب الوعالي بالأرطاوية...

السعودية اليوم