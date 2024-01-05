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على متنها 23 طنًا من المساعدات لأهالي غزة

الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 تصل مطار العريش

الجمعة ٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٢:٣٩ مساءً
الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37 تصل مطار العريش
المواطن - واس

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وصلت إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية اليوم، الطائرة الإغاثية السعودية الـ 37، والتي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية بوزن إجمالي يبلغ 23 طنًا، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

المساعدات السعودية

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

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