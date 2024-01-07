جامعة الأميرة نورة تُطلق برنامج الدرجات العلمية المخصصة ذاتيًا الطائرة السعودية الإغاثية الـ38 تصل لمطار العريش تمهيداً لنقلها إلى غزة بالفيديو.. إعصار مدمر يضرب جنوب الولايات المتحدة ضيوف خادم الحرمين يزورون المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية غداً .. بدء تداول وإدراج أسهم مجموعة MBC في السوق الرئيسية أولوية محمد بن سلمان وضع السعودية على خريطة الاستثمارات العالمية لماذا لا يجب تناول القهوة خلال الساعة الأولى من الاستيقاظ؟ لقطات جوية حديثة لمشروع ذا لاين مجلس الضمان الصحي يعلن عن وظائف شاغرة تداول تعلن إطلاق مؤشر “تاسي 50”
وصلت الطائرة السعودية الـ 38 لإغاثة قطاع غزة إلى مطار العريش في مصر تحمل على متنها مساعدات طبية وإغاثية تزن 23 طناً.
وقبل ساعات، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية رقم 38 مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.
ويعاني أكثر من مليون نازح فلسطيني داخل القطاع من أوضاع معيشية سيئة، في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ ما يزيد على الشهرين.
وحسب وكالة الأنباء “واس”، فإن الطائرة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.