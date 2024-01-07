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على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طناً

الطائرة السعودية الإغاثية الـ38 تصل لمطار العريش تمهيداً لنقلها إلى غزة

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٥٨ مساءً
الطائرة السعودية الإغاثية الـ38 تصل لمطار العريش تمهيداً لنقلها إلى غزة
المواطن - فريق التحرير

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وصلت الطائرة السعودية الـ 38 لإغاثة قطاع غزة إلى مطار العريش في مصر تحمل على متنها مساعدات طبية وإغاثية تزن 23 طناً.

وقبل ساعات، أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة، مغادرة الطائرة الإغاثية السعودية رقم 38 مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم، متجهة إلى مطار العريش الدولي بجمهورية مصر العربية، تمهيدا لنقلها إلى المتضررين داخل قطاع غزة.

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ويعاني أكثر من مليون نازح فلسطيني داخل القطاع من أوضاع معيشية سيئة، في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة منذ ما يزيد على الشهرين.

23 طن مساعدات

وحسب وكالة الأنباء “واس”، فإن الطائرة تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإيوائية تزن 23 طناً، وذلك ضمن الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار دور المملكة العربية السعودية التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر بهم.

 

 

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