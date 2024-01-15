الطالبة سيمى المزيد تحرز المركز الأول في تصميم الملصقات على مستوى دول الخليج

تمكنت الطالبة” سيمى المزيد” من الفوز بالمركز الأول على مستوى الخليج في فئة تصميم الملصقات، ضمن الملتقى الثقافي والعلمي الرابع للطالبات بجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي عقد في جامعة السلطان قابوس بدولة عمان، خلال الفترة من 7 إلى 9 يناير 2024، والذي يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين جامعات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

المركز الأول على مستوى الخليج

وقد أعربت سيمى المزيد عن سعادتها وامتنانها قائلة: “الحمد لله، أخذت المركز الأول على مستوى الخليج في الملتقى الثقافي العلمي لتصميم بوستر نظرتي للخليج”. كما قدمت الشكر لوالدها التربوي الأستاذ عبدالله المزيد ولوالدتها التي تدعمها بشكل دائم كما رافقتها في رحلتها لحضور الملتقى ومشاركتها في هذا الإنجاز الذي يعتبر فخرًا للوطن.

وأعرب والدها عبدالله المزيد عن فخره واعتزازه بهذا الإنجاز الذي حققته ابنته على مستوى الخليج، مشيرًا إلى أنه يأمل أن تتواصل نجاحاتها وتحقق المزيد من الإنجازات على الصعيد العالمي.

وعبرت سيمى عن شكرها وتقديرها لمعالي رئيس الجامعة، الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، ولعمادة شؤون الطلاب، ولرئيس كلية الإعلام والاتصال، على دعمهم وتمكينهم ومساعدتهم للطلاب المشاركين في تحقيق هذا الإنجاز المهم.

تصميم وإبداع فني

ويعكس هذا الفوز البارز الجهود المبذولة في تطوير واحتضان المواهب الشابة في الجامعة وتعزيز التعليم العالي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وبهذا الفوز المستحق، تؤكد سيمى المزيد مرة أخرى قدرتها الفائقة في مجال التصميم وإبداعها الفني، وتثبت قدرتها على تحقيق النجاح في المسابقات الدولية. نتمنى لها مستقبلًا مشرقًا ومزيدًا من النجاحات في حياتها المهنية.