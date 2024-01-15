طائرة بدون طيار توثق لحظة التهام بركان أيسلندا لقرى بأكملها الطالب الجامعي يمكنه دراسة تخصصين في آن واحد عملاقا أوروبا يُراقبان كريم بنزيما الصراع بين غزة وإسرائيل سيؤدي بنهاية المطاف إلى إعلان دولة فلسطينية بحلول 2034 زيادة طلبات إخلاء متعثري سداد الإيجار في المملكة موجة إنتاج تاريخية للغاز المسال بـ290 مليار دولار عقوبة صيد الضبع تصل إلى 80 ألف ريال رباعية الريال ضد برشلونة تُهديه لقب السوبر الإسباني حامل جواز السفر السعودي يستطيع دخول 89 دولة دون تأشيرة مسبقة أقدم ملكات أوروبا تتخلى عن عرشها رسميًّا في محاولة لإنقاذ ابنها
أكد وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية، الدكتور فهد الأحمد، أن الطالب يستطيع دراسة مواد في تخصص آخر لإثراء مهاراته في تخصصه.
وتابع الأحمد، في مداخلة إلى قناة الإخبارية، أنه على سبيل المثال يمكن للطالب في كلية الهندسة أن يدرس عددًا في تخصص الإدارة، إضافة إلى تخصصه الأصلي.
وأوضح أن هناك ضوابط معينة لهذا الأمر، خاصة بكل كلية وتخصص، وتهدف هذه الضوابط إلى التسهيل على الطالب.
وفي وقت سابق، أعلنت عدد من الجامعات في المملكة بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات، عن إطلاق وتنفيذ مبادرة “الدرجات العلمية المُخصصة ذاتيًّا”، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات.
وتهدف المبادرة إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.