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لإثراء مهاراته في تخصصه وبضوابط

الطالب الجامعي يمكنه دراسة تخصصين في آن واحد

الإثنين ١٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٤١ صباحاً
الطالب الجامعي يمكنه دراسة تخصصين في آن واحد
المواطن - فريق التحرير

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أكد وكيل جامعة القصيم للشؤون التعليمية، الدكتور فهد الأحمد، أن الطالب يستطيع دراسة مواد في تخصص آخر لإثراء مهاراته في تخصصه.

وتابع الأحمد، في مداخلة إلى قناة الإخبارية، أنه على سبيل المثال يمكن للطالب في كلية الهندسة أن يدرس عددًا في تخصص الإدارة، إضافة إلى تخصصه الأصلي.

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ضوابط معينة

وأوضح أن هناك ضوابط معينة لهذا الأمر، خاصة بكل كلية وتخصص، وتهدف هذه الضوابط إلى التسهيل على الطالب.

وفي وقت سابق، أعلنت عدد من الجامعات في المملكة بالتعاون مع مجلس شؤون الجامعات، عن إطلاق وتنفيذ مبادرة “الدرجات العلمية المُخصصة ذاتيًّا”، إحدى مبادرات برنامج تنمية القدرات البشرية في عدد من التخصصات.

وتهدف المبادرة إلى ضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتحسين جاهزية الشباب لتأهيلهم في سوق العمل ورفع كفاءة المخرجات التعليمية.

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