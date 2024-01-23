الطقس البارد عدو المركبات.. كيف تعتني بالسيارة في فصل الشتاء

يعتبر الطقس البارد عدو المركبات حيث يتأثر أداء المركبات بشكل كبير خاصة عند التوقف عن استخدامها لفترات طويلة حيث تتأثر الإطارات والبطارية بشكل أكثر من المعتاد مقارنة مع باقي أيام العام وبالرغم من تزويد المركبات الحديثة بأنظمة تساعدها على القيادة في الثلوج وفي الرمال والطين إلا أنه بشكل عام يجب العناية بشكل أفضل بالسيارات خلال الشتاء.

كفاءة بطارية السيارة في الطقس البارد

ينصح دائما بصيانة المحرك والبطارية حيث يمكن أن يجعل انخفاض درجة الحرارة تشغيل سيارتك مهمة شاقة في الشتاء حيث تحتاج البطارية أن تعمل بجهد أكبر لتشغيل السيارة عندما يكون الجو باردًا لأن سعتها تقل. لذا، يُنصح اختبار سعة البطارية قبل انخفاض درجة الحرارة.

تفقد حالة الإطارات

يمكن للطقس البارد أن يقلل من ضغط الإطارات عند عدم التحرك بالمركبة لعدة أيام، لذا تأكد من فحص ضغط إطاراتك بانتظام.

إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تقصير عمر الإطار من خلال التآكل غير المتساوي وقد ينفجر على الطريق.

صيانة نظام التبريد

نظام التبريد في سيارتك لا يأخذ فترة راحة في الشتاء. من المهم أن يعمل بشكل صحيح لضمان تنظيم درجة حرارة تشغيل السيارة.

كما يجب الحفاظ على سائل تبريد الرادياتير عند مستوى مناسب تمامًا مثل السوائل الأخرى الموجودة في سيارتك.

مساحات النوافذ

يتطلب التنقل في الطرق الشتوية رؤية واضحة. لهذا السبب، يعد التأكد من أن ماسحات النوافذ والسوائل في حالة جيدة أمرًا بالغ الأهمية.

نظام التدفئة

يُنصح بفحص نظام التدفئة ومنظم الحرارة لضمان التشغيل الفعال لأن نظام التدفئة الفعال لا يبقيك دافئًا فحسب، بل يسهم أيضًا في الأداء العام لسيارتك.