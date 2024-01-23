Icon

الإجازات المتبقية في الفصل الدراسي الثاني Icon أنظار عشاق رياضة السيارات تتجه نحو السعودية لمتابعة فورمولا-إي Icon أرامكو تبرم عقودًا بقيمة 3.3 مليار دولار لإنشاء المزيد من حقول الغاز المسال Icon يوم مروع.. مقتل 21 عسكرياً إسرائيلياً من قوات الاحتياط في غزة Icon المخالفات المرورية على المالك لا تمنع نقل ملكية المركبة Icon الطقس البارد عدو المركبات.. كيف تعتني بالسيارة في فصل الشتاء Icon التأمينات : استئناف صرف دعم ساند في 4 خطوات Icon الوطنية للإسكان تتيح حجز الوحدات دون اشتراط الدعم السكني Icon طريقة الاستعلام عن الدعم السكني Icon الأرصاد: تراجع درجات الحرارة وأمطار وضباب على 8 مناطق Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

أخبار السيارات
حصاد اليوم

الطقس البارد عدو المركبات.. كيف تعتني بالسيارة في فصل الشتاء

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٩:٣٢ صباحاً
الطقس البارد عدو المركبات.. كيف تعتني بالسيارة في فصل الشتاء
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

يعتبر الطقس البارد عدو المركبات حيث يتأثر أداء المركبات بشكل كبير خاصة عند التوقف عن استخدامها لفترات طويلة حيث تتأثر الإطارات والبطارية بشكل أكثر من المعتاد مقارنة مع باقي أيام العام وبالرغم من تزويد المركبات الحديثة بأنظمة تساعدها على القيادة في الثلوج وفي الرمال والطين إلا أنه بشكل عام يجب العناية بشكل أفضل بالسيارات خلال الشتاء.

كفاءة بطارية السيارة في الطقس البارد

ينصح دائما بصيانة المحرك والبطارية حيث يمكن أن يجعل انخفاض درجة الحرارة تشغيل سيارتك مهمة شاقة في الشتاء حيث تحتاج البطارية أن تعمل بجهد أكبر لتشغيل السيارة عندما يكون الجو باردًا لأن سعتها تقل. لذا، يُنصح اختبار سعة البطارية قبل انخفاض درجة الحرارة.

قد يهمّك أيضاً
الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح

الآلاف من المدن الأميركية قد تصبح مدن أشباح

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

وظائف شاغرة لدى شركة معادن

تفقد حالة الإطارات

يمكن للطقس البارد أن يقلل من ضغط الإطارات عند عدم التحرك بالمركبة لعدة أيام، لذا تأكد من فحص ضغط إطاراتك بانتظام.
إذا لم يكن الأمر كذلك، فقد يؤدي ذلك إلى تقصير عمر الإطار من خلال التآكل غير المتساوي وقد ينفجر على الطريق.

صيانة نظام التبريد

نظام التبريد في سيارتك لا يأخذ فترة راحة في الشتاء. من المهم أن يعمل بشكل صحيح لضمان تنظيم درجة حرارة تشغيل السيارة.
كما يجب الحفاظ على سائل تبريد الرادياتير  عند مستوى مناسب تمامًا مثل السوائل الأخرى الموجودة في سيارتك.

مساحات النوافذ

يتطلب التنقل في الطرق الشتوية رؤية واضحة. لهذا السبب، يعد التأكد من أن ماسحات النوافذ والسوائل في حالة جيدة أمرًا بالغ الأهمية.

 نظام التدفئة

يُنصح بفحص نظام التدفئة ومنظم الحرارة لضمان التشغيل الفعال لأن نظام التدفئة الفعال لا يبقيك دافئًا فحسب، بل يسهم أيضًا في الأداء العام لسيارتك.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش
صحة وطب‎

مقارنة السعرات الحرارية بين الكبسة والمرقوق والجريش

صحة وطب‎
القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر
أخبار أمنية

القبض على 8 مخالفين لتهريبهم 120 كيلوجرامًا...

أخبار أمنية
عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين إلى السعودية
السعودية اليوم

عوامل وراء زيادة معدل إنفاق الزوار القادمين...

السعودية اليوم
السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع منافسيها الإقليميين
السعودية اليوم

السعودية تحصل على استثمارات أكبر من جميع...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين

السوق
جائزة الملك فيصل لا تقبل ترشيحات الأحزاب السياسية أو الأفراد
آخر الاخبار

جائزة الملك فيصل لا تقبل ترشيحات الأحزاب...

آخر الاخبار
السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب منتخب البرازيل
الرياضة

السبب الوحيد وراء رفض مدرب الهلال تدريب...

الرياضة
أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام الأكثر إثارة
العالم

أجندة الأحداث العالمية في 2024 ستجعله العام...

العالم