الظهور الأول لـ ويليام داخل المستشفى عقب خضوع كيت لجراحة

تداولت وسائل الإعلام البريطانية لقطات للأمير ويليام، خلال زيارة زوجته في المستشفى، اليوم الخميس، عقب خضوعها لعملية جراحية طارئة.

ويزور ويليام زوجته كيت ميدلتون في المستشفى بعد إجراء عملية جراحية في البطن، وهو الظهور الأول له منذ إعلان دخول كيت للمستشفى، فيما أشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن عدسات المصورين التقطت صورًا لأمير ويلز، البالغ من العمر 41 عامًا، خلال وصوله إلى مستشفى لندن كلينيك بعد ظهر اليوم لرؤية زوجته وهي تتعافى من عملية جراحية.

وتراجع ويليام أيضًا عن واجباته الملكية، بينما كان يعتني بزوجته وأطفاله، وتم إدخال كيت، البالغة من العمر 42 عامًا، إلى المستشفى يوم الثلاثاء الماضي لإجراء العملية الجراحية، ولكن من المتوقع أن تبقى في مستشفى لندن كلينيك لمدة 10 إلى 14 يومًا قبل أن تعود إلى منزلها في أديلايد كوتيدج في وندسور.

وأكد بيان القصر الملكي أن أميرة ويلز في حالة جيدة، لكنها ستقضي ما يصل إلى ثلاثة أشهر بعيدًا عن الواجبات الملكية.

وشوهد ويليام وهو يقود سيارة Audi e-Tron GT Carbon Vorsprung من المدخل الخلفي، تليها سيارة Land Rover Discovery.، بحسب “ذا صن”.

وقال بيان قصير من قصر كنسينغتون في لندن: “لقد غادر الأمير المستشفى للتو بعد زيارة زوجته”. ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه الملك أيضًا لإجراء جراحي بعد تشخيص إصابته بورم البروستاتا الحميد.

The Queen has said the King is "fine" and is "looking forward to getting back to work" as he awaits treatment for an enlarged prostate.

