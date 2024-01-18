العائلة المالكة في المستشفى.. تفاصيل مرض الملك تشارلز والأميرة كيت

أعلن قصر باكنغهام، أن الملك تشارلز الثالث يعاني من تضخم البروستاتا وسيخضع لتدخل علاجي الأسبوع المقبل.

جاء ذلك بعد إعلان خضوع أميرة ويلز، كيت ميدلتون، لعملية جراحية في البطن ستبقيها لمدة أسبوعين في المستشفى.

مرض الملك تشارلز

وحول التفاصيل، قال قصر باكنغام في بيان: “مثله مثل آلاف الرجال كل عام، يتلقى الملك العلاج من تضخم البروستاتا”، حسب شبكة “سكاي نيوز عربية”.

وأضاف أن “حالة ملك بريطانيا جيدة وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل لإجراء عملية تصحيحية”.

وتابع البيان أن التزامات الملك البالغ من العمر 75 عامًا، ستؤجل “لفترة قصيرة للتعافي”.

ويعد الملك تشارلز أكبر من اعتلى عرش بريطانيا، بعد أن ظل وليًا للعهد لأطول فترة، ليحتل المنصب بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث.

جراحة الأميرة كيت

وجاء بيان القصر حول مرض الملك تشارلز بعد الكشف عن أن أميرة ويلز كيت ميدلتون، زوجة وريث العرش البريطاني الأمير وليام، دخلت المستشفى، الثلاثاء، في لندن لإجراء عملية جراحية.

وذكر قصر كنسينغتون في بيان أن أميرة ويلز البالغة 42 عاماً “دخلت إلى مستشفى لندن كلينيك لإجراء عملية جراحية مقررة مسبقاً في البطن”.

وأشار البيان إلى أن “العملية كانت ناجحة ومن المتوقع أن تبقى في المستشفى مدة تتراوح بين 10 و14 يومًا”.

ليس سرطانًا

وأضاف البيان أن “أميرة ويلز تقدر الاهتمام الذي سيثيره هذا البيان.. وتتمنى أن يفهم الجمهور رغبتها في الحفاظ على أكبر قدر ممكن من الحياة الطبيعية لأطفالها، ورغبتها في أن تظل معلوماتها الطبية خاصة”.

ونقلت وكالة “رويترز” للأنباء عن مصدر من القصر أن الحالة “لا تتعلق بمرض سرطاني”.