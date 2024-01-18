القصاص من مواطن قتل آخر طعنًا بمكة المكرمة خطوات حجز موعد للحصول على لقاح كورونا المطور والفئات الأكثر أولوية العثور على أقدم ثقب أسود على الإطلاق العطور والأصوات وطريقة التعامل.. ماذا يريد السعوديون من الطواقم الطبية في المستشفيات؟ طلاب الجوف يتأهلون إلى المربع الذهبي في فرسان التعليم السيول المنقولة خطر مفاجئ بلا موعد سامسونج تسهل البحث عن المنتجات بمساندة الذكاء الاصطناعي الأحوال المدنية: 5 ضوابط لتسجيل أسماء المواليد حالة تتوقف فيها مدفوعات برنامج إعانة البحث عن عمل السفير الفرنسي يزور الكنوز الأثرية في واحة العلا
أعلنت جامعة كامبريدج البريطانية، أن علماء الفلك عثروا على أقدم ثقب أسود تم رصده على الإطلاق.
وقالت الجامعة في بيان صادر عنها: “اكتشف الباحثون أقدم ثقب أسود تم رصده على الإطلاق، والذي يعود تاريخه إلى بداية نشوء الكون”.
وحسب “روسيا اليوم”، أضافت الجامعة أن فريق العلماء الدولي برئاسة علماء جامعة كامبريدج استخدموا تلسكوب جيمس ويب الأمريكي في رصد هذا الثقب الذي نشأ قبل أكثر من 13 مليار سنة.
وأشار العلماء إلى أن ضخامة هذا الثقب تخلق شكوكًا بالافتراضات السابقة بشأن تكوين ونمو الثقوب السوداء.
وتابع البيان “إذا كان هذا الثقب قد نما بالصورة المتوقعة لتطلب حوالي مليار عام حتى يصل إلى مقاييسه الحالية. لكن عندما نشأ لم يكن عمر الكون قد بلغ مليار سنة بعد”.
ويسمح هذا الاكتشاف بالافتراض بأن الثقوب السوداء يمكن أن “تولد ضخمة” أو أنها تمتص المادة أسرع مما كان يعتقد سابقًا. وهذا الثقب الأسود يمتص بنشاط كبير المادة من المجرة الواقع فيها، وبالتالي يلحق الضرر في تطورها.
وذكر موقع “بيزني إنسايدر” أن هذا الثقب أقدم بحوالي 40 مليون سنة من أقدم الثقوب السوداء المكتشفة حتى الآن والذي أعلن عن اكتشافه في نوفمبر عام 2023.