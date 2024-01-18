العثور على أقدم ثقب أسود على الإطلاق

أعلنت جامعة كامبريدج البريطانية، أن علماء الفلك عثروا على أقدم ثقب أسود تم رصده على الإطلاق.

وقالت الجامعة في بيان صادر عنها: “اكتشف الباحثون أقدم ثقب أسود تم رصده على الإطلاق، والذي يعود تاريخه إلى بداية نشوء الكون”.

تلسكوب جيمس ويب

وحسب “روسيا اليوم”، أضافت الجامعة أن فريق العلماء الدولي برئاسة علماء جامعة كامبريدج استخدموا تلسكوب جيمس ويب الأمريكي في رصد هذا الثقب الذي نشأ قبل أكثر من 13 مليار سنة.

وأشار العلماء إلى أن ضخامة هذا الثقب تخلق شكوكًا بالافتراضات السابقة بشأن تكوين ونمو الثقوب السوداء.

نمو الثقب الأسود

وتابع البيان “إذا كان هذا الثقب قد نما بالصورة المتوقعة لتطلب حوالي مليار عام حتى يصل إلى مقاييسه الحالية. لكن عندما نشأ لم يكن عمر الكون قد بلغ مليار سنة بعد”.

ويسمح هذا الاكتشاف بالافتراض بأن الثقوب السوداء يمكن أن “تولد ضخمة” أو أنها تمتص المادة أسرع مما كان يعتقد سابقًا. وهذا الثقب الأسود يمتص بنشاط كبير المادة من المجرة الواقع فيها، وبالتالي يلحق الضرر في تطورها.

وذكر موقع “بيزني إنسايدر” أن هذا الثقب أقدم بحوالي 40 مليون سنة من أقدم الثقوب السوداء المكتشفة حتى الآن والذي أعلن عن اكتشافه في نوفمبر عام 2023.