العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة إيل-76 أرقام تبين الجهود المكثفة لمعالجة التشوهات البصرية في الخبراء السعودية تعتلي عرش الريادة واستشراف المستقبل محمد بن سلمان .. زعيم واحد على الساحة العالمية يتمتع بالرؤية والطاقة السعودية أفضل الوجهات السياحية في العالم توقعات بمتوسط نمو منطقة الخليج نحو 3.5% خلال 2024 استخراج 3 بطاريات ريموت من بطن مريض نفسياً في مكة المكرمة الموافقة على زيادة رأس مال أميانتيت العربية السعودية تحذير بشأن تحديث أمني على منتجات Google أجواء السبت مناسبة للكشتة والتنزه
أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إيل-76 التي أُسقطت في منطقة بيلغورود في حالة جيدة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إيل 76” في مقاطعة بيلجورود الروسية.
وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز “إيل 76” كانت تنقل على متنها 65 أسيرًا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.
وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلًا عن مصادر مطلعة بأن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها قوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.