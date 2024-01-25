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كانت تنقل على متنها 65 أسيرًا من الجيش الأوكراني

العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة إيل-76

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٠٩ صباحاً
العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية المنكوبة إيل-76
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وكالة سبوتنيك الروسية العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إيل-76 التي أُسقطت في منطقة بيلغورود في حالة جيدة.

تحطم طائرة

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل عسكرية روسية من طراز “إيل 76” في مقاطعة بيلجورود الروسية.

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وأصدرت وزارة الدفاع الروسية بيانًا قالت فيه إن طائرة النقل العسكرية من طراز “إيل 76” كانت تنقل على متنها 65 أسيرًا من الجيش الأوكراني كانوا متوجهين إلى منطقة محددة في إطار عملية تبادل.

وفي سياق متصل، أفادت وسائل إعلام نقلًا عن مصادر مطلعة بأن الطائرة تعرضت لصواريخ أطلقتها قوات المسلحة الأوكرانية بعدما تلقت معلومات أنها تنقل معدات وأسلحة عسكرية للجيش الروسي.

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