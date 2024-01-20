العثور على الطفلة بيان مفقودة وادي السهل بـ القصيم

عثرت فرق الإنقاذ على مفقودة “وادي السهل”، الطفلة بيان ذات السنوات الست، بعد أن قطعت أكثر من 3 كلم، تائهة في الصحراء، حيث وجدت نائمة، وتم التأكد من أنها بصحة جيدة.

قصة فقدان الطفلة

وفي تفاصيل القصة، قامت إحدى العوائل، صباح أمس، برحلة برية لوادي السهل الذي يقع شرق مركز قبة شمال شرق منطقة القصيم.. وأثناء الرحلة، ذهبت طفلة العائلة التي تبلغ من العمر 6 سنوات للتمشي في الوادي في غفلة من أهلها، وبعد لحظات من المشي تاهت، ولم تستطع العودة لمكان أسرتها، فاستمرت في المشي ساعات عدة في الصحراء.

عمليات البحث عن الطفلة

وحاولت أسرة الطفلة البحث عنها في كل مكان، دون نتيجة، فتواصلت مع فرق البحث التطوعية في حدود الساعة الواحدة والنصف، لتبدأ الفرق التطوعية البحث فورًا، وفي حدود الساعة الثالثة والنصف، تم العثور على الطفلة نائمة من أثر التعب على بعد 3 كلم من موقع فقدها، وهي بصحة جيدة.

يذكر أن وادي السهل أحد أهم وأروع الأودية، يقع في المنطقة الشمالية الشرقية بمحافظة القصيم، شرق قبة، ويتميز بكثرة شعابه، إذ يصل عدد الشعاب التي تزدهر خلال فصل الشتاء إلى 14 شعبًا، ومن أهمها وأكبرها الوادي الرئيس “وادي السهل، وتنمو في الوادي العديد من أشجار السدر والطلح، إلى جانب العديد من أنواع الأشجار المختلفة التي يمكنها تحمل البيئة الصحراوية؛ مما يجعله محط أنظار الراغبين في الاسترخاء والاستمتاع بالمناظر الطبيعية بعيدًا عن حياة المدن.