العجمة: سيتم التعامل مع حديث مانشيني حسب النتائج

علق الإعلامي الرياضي تركي العجمة، على تصريحات المدير الفني الإيطالي روبرتو مانشيني، والتي كشف من خلالها سبب استبعاد بعض اللاعبين من قائمة منتخب السعودية.

مانشيني يكشف سبب استبعاد اللاعبين

وكان مانشيني قد كشف في مؤتمر صحافي اليوم، أسباب استبعاد عدد من لاعبي الأخضر؛ ومن ضمنهم علي هزازي، الذي أكد أنه مع سلطان، خالد الغنام ومحمد مران، الذين أبدوا عدم سعادتهم في المعسكر.

كما أكد أن سلمان الفرج، هو من طلب عدم اللعب في مباراة ودية بأول معسكر، وأوضح أن نواف العقيدي يريد اللعب بشكل أساسي أو الرحيل، مشددًا على أنه أبلغه برغبته في الرحيل 3 مرات.

تعليق العجمة على التصريحات

وقال العجمة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “من خبرة سابقة أقول لكم.. سيتم التعامل مع حديث مانشيني الخطير جدًا حسب النتائج”.

وأضاف: “إذا المنتخب فاز بيصير الحق مع المدرب والخطأ على اللاعبين وسيطالب الجميع بتطبيق اللائحة بحقهم (إذا كان أصلًا فيه لائحة لمعاقبة اللاعب الرافض الانضمام للمنتخب بدون اعتزال دولي)”.

وتابع: “إذا المنتخب خسر لا سمح الله بيصير الحق مع اللاعبين وبنقول المدرب عنجهي ما عرف يحتوي اللاعبين وأنه يبحث عن شرط جزائي، الكرة الآن في ملعب اللاعبين؛ إما أن يدافعوا عن أنفسهم وينفوا رواية المدرب أو سيتبنى الجميع رواية مانشيني”.

وأردف: “أخيرًا كان ممكن كشف هذا الموضوع قبل يومين ويكون حديثنا اليوم عن حظوظ الأخضر غدًا، ولكن لسبب لا يعلمه إلا الله تم التأجيل لليوم ليكون التركيز الآن على الصراع بين المدرب واللاعبين قبل البطولة.. الله يوفق منتخبنا غدًا وهذا هو الأهم بالنسبة لي”.