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جنوب إفريقيا تطالب بوقف النار بغزة

العدل الدولية تنظر في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٥٩ مساءً
العدل الدولية تنظر في اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية
المواطن - فريق التحرير

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أكدت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا تؤكد أن أعمال إسرائيل في غزة تعد “إبادة جماعية”، لافتة إلى أنها تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع المحاصر.

جاء ذلك خلال أولى جلسات محكمة العدل الدولية اليوم الخميس، للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

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وقف لإطلاق النار بغزة

وحسب قناة “العربية”، أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن دعوى جنوب إفريقيا تطالب بالحصانة للمدنيين في غزة، كما تطالب بوقف فوري لإطلاق النار.

من جانبه، قال ممثل جنوب إفريقيا إن “الاحتلال الإسرائيلي مزق الشعب الفلسطيني، وأهدر حقهم في تقرير المصير”، موضحًا أن إسرائيل كثفت انتهاكاتها في قطاع غزة وبقية الأراضي الفلسطينية.

ولفت إلى أن إسرائيل ترتكب منذ عقود أعمال إبادة وفرضت حصارًا على قطاع غزة، كما تفرض على الشعب الفلسطيني نظام فصل عنصري، مؤكدًا أن مستقبل الفلسطينيين يعتمد على قرار محكمة العدل الدولية.

إبادة جماعية

واعتبر وزير العدل بجنوب إفريقيا أن رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود، وأنها تفرض حصارا مطبقا على قطاع غزة، لافتًا إلى أن المجتمع الدولي فشل في منع إسرائيل من ارتكاب جرائم إبادة.

وشكل الاحتلال الإسرائيلي فريقًا للدفاع للمساعدة في دفع التهمة عنها، بدعوى أن تلك التصريحات “لا تعكس رؤية الحكومة”.

واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انطلاق جلسات المحكمة، قائلًا إن إسرائيل لا تريد احتلال قطاع غزة ولا ترغب في تهجير سكانه المدنيين.

وأضاف نتنياهو، في تصريحات نشرها حساب رئيس وزراء إسرائيل على “فيسبوك”، أن إسرائيل تحارب حماس وليس السكان الفلسطينيين، مشددا على أنها تفعل ذلك “مع الالتزام الكامل بالقانون الدولي”.

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