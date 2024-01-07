العصيمي يكشف تفاصيل العرض الهلالي لضم متعب الحربي

كشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، تفاصيل العرض الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال، للتعاقد مع نجم فريق الشباب، متعب الحربي في الميركاتو الشتوي الحالي.

الهلال يُنافس النصر على ضم الحربي

وقال العصيمي: “باعتقادي لا يوجد حاليًا لاعب محلي يستحق عقده أكثر من عشرة ملايين، سلطان وسالم وفراس وغريب وسعود بنظرتي البسيطة هم الأبرز، ويتفوق سلطان وسالم عن غيرهما بكمال النضج الكروي والخبرة”.

وتابع: “الكابتن متعب الحربي لاعب مجتهد ومتمكن بخانته، ولكن كثير ما يعانده الحظ بسبب الإصابات.. أهمية متعب تكمن بصعوبة وفرة الخانة التي يلعبها وحاجة قطبي العاصمة له شبه واضحة وخصوصًا في السباق القاري”.

وأضاف العصيمي في حديثه عن متعب الحربي: “النصر والجار يرغبان باللاعب؛ والشباب يرفض المفاوضات والعروض التي قدمت منهما.. الجار فاوض فعلًا بعدد من لعيبته مهاجم ووسط وظهير (ص ع م) ومبلغ مالي”.

واختتم حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “أشوفها كنز للشباب، لكن هم أعلم باحتياجهم لأنه مع توفر عشرة أجانب بالمرحلة القادمة لا أتصور أن اللاعب المحلي سيكون له حظ كبير”.

متعب الحربي مع الشباب

وينتهي عقد متعب الحربي صاحب الـ23 عامًا، هذا الموسم، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الشباب، وشارك معه في 92 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.