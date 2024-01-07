Icon

خطوات تعديل موعد اختبار الرخصة المهنية الورقي عبر قياس Icon العصيمي يكشف تفاصيل العرض الهلالي لضم متعب الحربي Icon مانشيني يطبق تمارين تكتيكية مكثفة Icon ضبط مسافر حاول دخول السعودية بوثيقة سفر مزورة Icon الهلال يُنافس الاتحاد على ضم محمد صلاح Icon مساند: استقدام العمالة المنزلية في 8 دقائق Icon شهادة التطعيمات الإلكترونية تسهم في مكافحة الأمراض Icon فحص طبي يحسم مصير أيمن يحيى Icon آل الشيخ ينعى مؤذن الجامع الكبير بالرياض : صاحب سيرة عطرة وخلق رفيع Icon غاياردو يسعى لتصحيح الأخطاء في معسكر دبي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

حصاد اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم
خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية

العصيمي يكشف تفاصيل العرض الهلالي لضم متعب الحربي

الأحد ٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٣:٢٣ مساءً
العصيمي يكشف تفاصيل العرض الهلالي لضم متعب الحربي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف الإعلامي عبدالعزيز العصيمي، تفاصيل العرض الذي تقدمت به إدارة نادي الهلال، للتعاقد مع نجم فريق الشباب، متعب الحربي في الميركاتو الشتوي الحالي.

الهلال يُنافس النصر على ضم الحربي

وقال العصيمي: “باعتقادي لا يوجد حاليًا لاعب محلي يستحق عقده أكثر من عشرة ملايين، سلطان وسالم وفراس وغريب وسعود بنظرتي البسيطة هم الأبرز، ويتفوق سلطان وسالم عن غيرهما بكمال النضج الكروي والخبرة”.

قد يهمّك أيضاً
النفط يقفز 3%

النفط يقفز 3%

السديس: تعزيز رسالة الأئمة والمؤذنين مرتكز رئيسي لإيصال رسالة المسجد النبوي

السديس: تعزيز رسالة الأئمة والمؤذنين مرتكز رئيسي لإيصال رسالة المسجد النبوي

وتابع: “الكابتن متعب الحربي لاعب مجتهد ومتمكن بخانته، ولكن كثير ما يعانده الحظ بسبب الإصابات.. أهمية متعب تكمن بصعوبة وفرة الخانة التي يلعبها وحاجة قطبي العاصمة له شبه واضحة وخصوصًا في السباق القاري”.

متعب الحربي
الحربي

وأضاف العصيمي في حديثه عن متعب الحربي: “النصر والجار يرغبان باللاعب؛ والشباب يرفض المفاوضات والعروض التي قدمت منهما.. الجار فاوض فعلًا بعدد من لعيبته مهاجم ووسط وظهير (ص ع م) ومبلغ مالي”.

واختتم حديثه عبر حسابه الخاص على منصة “إكس”، قائلًا: “أشوفها كنز للشباب، لكن هم أعلم باحتياجهم لأنه مع توفر عشرة أجانب بالمرحلة القادمة لا أتصور أن اللاعب المحلي سيكون له حظ كبير”.

متعب الحربي
الحربي – المصدر @AlShababSaudiFC

متعب الحربي مع الشباب

وينتهي عقد متعب الحربي صاحب الـ23 عامًا، هذا الموسم، ويُعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الشباب، وشارك معه في 92 مباراة بجميع البطولات، ونجح في تسجيل 5 أهداف، وقدم 11 تمريرة حاسمة.

متعب الحربي
الحربي

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة ميدانية للحرم المكي الشريف
أخبار رئيسية

سعود بن مشعل يستهل مهام عمله بزيارة...

أخبار رئيسية
ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب الهلال الجديد المملكة أرينا
الرياضة

ميسي في الافتتاح.. إعلان موعد تدشين ملعب...

الرياضة
المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام: أمطار وسيول وبرد وغبار
السعودية اليوم

المدني يحذر من طقس الـ 5 أيام:...

السعودية اليوم
طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد تذاكر الطيران على دفعات شهرية
السعودية اليوم

طيران ناس يوقع اتفاقية مع تمارا لسداد...

السعودية اليوم
الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح كأس العلا للصقور
السعودية اليوم

الشمري يتسلم الكأس التذكاري لمباركة قطر لنجاح...

السعودية اليوم
الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما
الرياضة

الاتحاد: توقعنا المزيد من كريم بنزيما

الرياضة
وظائف شاغرة في الخزف السعودي
وظائف

وظائف شاغرة في الخزف السعودي

وظائف
السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر مشروعات عقارية على الخارطة بدون ترخيص
السعودية اليوم

السجن وغرامة مليونية لمن يبيع أو يؤجر...

السعودية اليوم