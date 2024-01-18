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العطور والأصوات وطريقة التعامل.. ماذا يريد السعوديون من الطواقم الطبية في المستشفيات؟

الخميس ١٨ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٤٩ مساءً
العطور والأصوات وطريقة التعامل.. ماذا يريد السعوديون من الطواقم الطبية في المستشفيات؟
المواطن - فريق التحرير

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يتواصل الجدل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن قرارات وزارة الصحة بشأن ضوابط الزي الرسمي في مكان العمل للكادر الطبي في منشآت الوزارة.

ويأتي على رأس الضوابط “عدم المبالغة في وضع مساحيق التجميل والمناكير والأظافر، وعدم ارتداء الملابس الضيقة أو المفتوحة أو القصيرة، وعدم التوقف لأخذ قهوة أو دخول البقالة بالزي الصحي”.

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واستغل العديد من المواطنين هذه التعليمات، ووجهوا طلبات عديدة يرغبون من الطاقم الطبي الالتزام بها، تستعرضها “المواطن” في السطور التالية:

روائح العطر

تقول إحدى المغردات: “حتى ريحة العطورات م نبغي نشمها، ولا المناكير ولا الأظافر الطويلة ولا الكعب المزعج، اأمنى الممرضين والدكاترة يستوعبون ويحترمون المكان اللي هم فيه.

وأضاف آخر يدعى وليد: “إي والله، تدخل ريحة العطور والقصات والقهاوي تحسك داخل استراحة مو مستشفى.

وتابع خالد: “يسلم راس من عمل القرار، تدخل أحيانا مستشفى تشك تقول أنا في مولا ولا كوفي من اللبس والقصات اللي تشوفها، تقول الواحد منهم رايح لحفلة.

وأعربت مروى عن سعادتها قائلة: “تبارك الله اليوم على الممرضات في المستشفى الألماني، أول مرة ما أشم عطور”.

الملابس الضيفة

قال صاحب حساب يدعى “علي”: “خاصة اللي يلبسون ملابس ضيفة أبي أعرف ليه”.

أما حور، فقالت: “والله إني شفت منظر مقرف لدكتورة لبسها كان ضيق بشكل مقزز “.

أضافت أخرى: “قسم بالله بعض الممرضات تشوف ملابسها الداخلية من كثر ما هو ضيق!”.

وختمت “غدق”: “صح أستغرب من الزينة المبالغ فيها!”.

أسلوب التعامل

يقول رامي العنزي: “حتى أسلوب تعاملهم سيئ، ونشتكي ولا فيه فايدة قبل أسبوع دكتورة هي تحرضني تقول راح اشتك تدري ما حد يقول لها شيء”.

وأوضح آخر: “الممرضة اللي تناديها مليون مرة وهي تلعب في جوالها أو تتكلم طول الدوام بسماعة البلوتوث، وتقولك طيب جايا ولا تيجي مين يحاسبها، الوزارة مركز على الشكليات أكثر من المضمون”.

أما صاحبة حساب “هوب” فتقول: “ليت يلتفتون لتجمهعم وسوالفهم على رأسك وأنت عند الدكتور، والله بعضهم ماله دخل بس يمرون العيادة سوالف وصباح الخير وسلم لي على فلان وعلان، ويحرجونك تتجمههم يغثون ضحك وصوت عالي وما فيه مراعاة لوضع المرض اللي قدامهم”.

الموسيقى والأصوات

وختمت مغردة أخرى: “المفروض يسكرون الموسيقى أو أذان بصوت حزين ترا ماله داعي الحزن بالمستشفى اللي فيهم كافيهم”.

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