ارتفاع أسعار النفط وتراجع المخزونات الأميركية مواجهات دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا العلاقة بين العرب والأجرام السماوية والشمس والقمر توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية على 10 مناطق ليفربول يضرب موعدًا مع تشيلسي في نهائي “الكاراباو” خبراء يقدمون تجاربهم في الضيافة البديلة ضمن ملتقى السياحة السعودي بوينغ 757 تفقد عجلتها أثناء الإقلاع! شهد العماني تبتكر عصا ونظارة ذكية لمساعدة المكفوفين انهيار منجم ذهب يقتل أكثر من 70 شخصًا في مالي صيانة في تقاطع طريق خريص مع طريق الشيخ جابر بالرياض
استعرض خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، العلاقة بين العرب والأجرام السماوية والشمس والقمر.
وقال الزعاق، إن علاقة العرب بالشمس والقمر والنجوم علاقة استدلالية لمعرفة مواقعهم وحساباتهم.
وأردف خبير الأرصاد، أن الشمس تشاهد يوميًا بذات الهيئة والشكل، فيما يشاهد القمر 28 مرة في الشهر بمنازل مختلفة أهمها منزلة الإبدار التي سنعيشها خلال هذه الأيام.