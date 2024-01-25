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علاقة استدلالية لمعرفة مواقعهم

العلاقة بين العرب والأجرام السماوية والشمس والقمر

الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٨:١٣ صباحاً
العلاقة بين العرب والأجرام السماوية والشمس والقمر
المواطن - فريق التحرير

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استعرض خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، العلاقة بين العرب والأجرام السماوية والشمس والقمر.

علاقة استدلالية

وقال الزعاق، إن علاقة العرب بالشمس والقمر والنجوم علاقة استدلالية لمعرفة مواقعهم وحساباتهم.

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وأردف خبير الأرصاد، أن الشمس تشاهد يوميًا بذات الهيئة والشكل، فيما يشاهد القمر 28 مرة في الشهر بمنازل مختلفة أهمها منزلة الإبدار التي سنعيشها خلال هذه الأيام.

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