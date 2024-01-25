استعرض خبير الأرصاد الجوية والفلك الدكتور خالد الزعاق، العلاقة بين العرب والأجرام السماوية والشمس والقمر.

علاقة استدلالية

وقال الزعاق، إن علاقة العرب بالشمس والقمر والنجوم علاقة استدلالية لمعرفة مواقعهم وحساباتهم.

وأردف خبير الأرصاد، أن الشمس تشاهد يوميًا بذات الهيئة والشكل، فيما يشاهد القمر 28 مرة في الشهر بمنازل مختلفة أهمها منزلة الإبدار التي سنعيشها خلال هذه الأيام.