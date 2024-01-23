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الزمن والمعايير والتقنيات اختلفت عما مضى

العمل أكثر من 8 ساعات يوميًّا يحرق الموظف

الثلاثاء ٢٣ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١:٠٨ صباحاً
العمل أكثر من 8 ساعات يوميًّا يحرق الموظف
المواطن - فريق التحرير

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أكد مستشار الموارد البشرية، بدر العنزي، أن العمل أكثر من 8 ساعات يوميًّا على مدى الأسبوع يحرق الموظف.

الزمن اختلف

وتابع العنزي، في حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن الزمن والمعايير والتقنيات اختلفت عما مضى فيما يتعلق بعدد ساعات العمل الأسبوعية، موضحًا أن الاتصالات تتم اليوم في أقل من دقيقة، ولتحقيق معايير سوق عمل جاذب للشركات الأجنبية يجب أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل 35 ساعة أسبوعيًّا وإجازة يومين.

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ولفت إلى أن تقليص ساعات الدوام يرتبط بالإنتاجية وليس البطالة، موضحًا أن الدول الآن تبحث عن الإنتاجية وليس مدة الدوام.

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