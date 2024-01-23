العمل أكثر من 8 ساعات يوميًّا يحرق الموظف

أكد مستشار الموارد البشرية، بدر العنزي، أن العمل أكثر من 8 ساعات يوميًّا على مدى الأسبوع يحرق الموظف.

الزمن اختلف

وتابع العنزي، في حواره إلى برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية، أن الزمن والمعايير والتقنيات اختلفت عما مضى فيما يتعلق بعدد ساعات العمل الأسبوعية، موضحًا أن الاتصالات تتم اليوم في أقل من دقيقة، ولتحقيق معايير سوق عمل جاذب للشركات الأجنبية يجب أن يكون الحد الأقصى لساعات العمل 35 ساعة أسبوعيًّا وإجازة يومين.

ولفت إلى أن تقليص ساعات الدوام يرتبط بالإنتاجية وليس البطالة، موضحًا أن الدول الآن تبحث عن الإنتاجية وليس مدة الدوام.