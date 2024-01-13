متحدث الجوازات: السفر لدول الخليج يتطلب وثيقة لا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر العودة للدارسة غدًا.. تفاصيل الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي الحضور الجماهيري لافتتاح كأس آسيا 2023 يُحطم الرقم القياسي النصر يحسم موقفه من ضم حارس أجنبي جاتوزو: هناك مفاوضات من الهلال لضم رينان لودي استطلاع ميداني يكشف عن نوع القهوة المفضلة للسعوديين استشهاد 35 فلسطينيًا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة الهويش يقود مباراة الصين وطاجيكستان تصرف شهم من مواطن عثر على رحالة فرنسية نائمة في البر أسطورة ليفربول يُفضل محمد صلاح على نونيز
يتساءل المواطنون والطلاب وأولياء الأمور، عن الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي الحالي 1445هـ.
فيديو | غدا.. بدء عودة الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة بعد إجازة مدتها 10 أيام في منتصف الفصل الثاني #الإخبارية pic.twitter.com/IGze0ezKt8قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 13, 2024
ومن المقرر أن يعود الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة غدا الأحد، بعد إجازة مدتها 10 أيام في منتصف الفصل الثاني.
وأوضحت وزارة التعليم من خلال التقويم الدراسي لهذا العام أن الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الحالي تشمل التالي:
– إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الأحد 1445/7/16 هـ.
– إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:
من يوم الخميس 1445/8/12هـ
إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.
– إجازة عيد الفطر المبارك:
من يوم الجمعة 1445/9/19هـ
إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.
– إجازة نهاية أسبوع مطولة:
يوم الخميس 144/10/23هـ.
– إجازة نهاية العام الدراسي:
من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ
إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.