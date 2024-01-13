العودة للدارسة غدًا.. تفاصيل الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي

يتساءل المواطنون والطلاب وأولياء الأمور، عن الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي الحالي 1445هـ.

العودة للدراسة غداً

ومن المقرر أن يعود الطلاب والطالبات لمقاعد الدراسة غدا الأحد، بعد إجازة مدتها 10 أيام في منتصف الفصل الثاني.

الإجازات المتبقية خلال العام الدراسي

وأوضحت وزارة التعليم من خلال التقويم الدراسي لهذا العام أن الإجازات المتبقية خلال الفصل الدراسي الحالي تشمل التالي:

– إجازة نهاية أسبوع مطولة:

يوم الأحد 1445/7/16 هـ.

– إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني ويوم التأسيس:

من يوم الخميس 1445/8/12هـ

إلى يوم السبت 1445/8/21هـ.

– إجازة عيد الفطر المبارك:

من يوم الجمعة 1445/9/19هـ

إلى يوم الأحد 1445/10/5هـ.

– إجازة نهاية أسبوع مطولة:

يوم الخميس 144/10/23هـ.

– إجازة نهاية العام الدراسي:

من يوم الثلاثاء 1445/12/5هـ

إلى يوم السبت 1446/2/13هـ.