الشيخ غيهب بن محمد الغيهب المستشار بالديوان الملكي في ذمة الله الغذاء والدواء ترصد مخالفات على 41 صيدلية والعقوبات 1.7 مليون ريال بلاغ جديد بالهجوم على سفينة قبالة ساحل عمان استشهاد 21 فلسطينياً جنوب قطاع غزة.. ونداءات استغاثة “دون مجيب” فيديو.. ردة فعل بائع خبز جزائري عندما علم أن الزبون سعودي تركي آل الشيخ يعلن عن حلقة للتاريخ مع فنان العرب محمد عبده القبض على مواطن قاد مركبته بتهور وتعمد صدم دراجة نارية بالرياض إضافة العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات عبر نظام فارس الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني تعلن عن 30 وظيفة شاغرة الذهب العالمي يرتفع.. والدولار يهبط
في إطار جهودها خلال شهر ديسمبر 2023، رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على (41) منشأة صيدلية، تتمثل في “عدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة”.
وقالت “الهيئة” في بيان رسمي: “المفتشون رصدوا (22) منشأة صيدلية لم تبلغ لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و(7) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و (12) منشأة لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.
وأوضحت أنها “فرضت العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية حيال المنشآت المخالفة، والتي بلغت نحو 1.7 مليون ريال.