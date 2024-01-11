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الغذاء والدواء ترصد مخالفات على 41 صيدلية والعقوبات 1.7 مليون ريال

الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١٢:٠٧ مساءً
الغذاء والدواء ترصد مخالفات على 41 صيدلية والعقوبات 1.7 مليون ريال
المواطن - فريق التحرير

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في إطار جهودها خلال شهر ديسمبر 2023، رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على (41) منشأة صيدلية، تتمثل في “عدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ الهيئة عن توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة”.

وقالت “الهيئة” في بيان رسمي: “المفتشون رصدوا (22) منشأة صيدلية لم تبلغ لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، و(7) منشآت لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و (12) منشأة لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة.

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وأوضحت أنها “فرضت العقوبات المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية حيال المنشآت المخالفة، والتي بلغت نحو 1.7 مليون ريال.

قواعد نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية

  • تلتزم مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
  • على المنشآت إبلاغ “الهيئة” في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، وتقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
  • العقوبات تصل إلى 5 ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز (180) يومًا أو إلغاء الترخيص.
  • ندعو للإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو من خلال تطبيق “طمني”.

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