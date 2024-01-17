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بعد رصد عدد من المخالفات

الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك غير مرخّص في جازان

الأربعاء ١٧ يناير ٢٠٢٤ الساعة ٤:١١ مساءً
الغذاء والدواء توقف خطوط إنتاج مصنع أسماك غير مرخّص في جازان
المواطن - فريق التحرير

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أوقفت الهيئة العامة للغذاء والدواء خطوط إنتاج أحد مصانع الأسماك في مدينة جازان، وذلك لعدم وجود رخصة مزاولة النشاط، والعمل تحت ظروف متدنية وعدم تطبيق الاشتراطات اللازمة.

رصد عدد من المخالفات

وأوضحت “الهيئة” أنها رصدت خلال زيارتها للمصنع عدداً من المخالفات ومنها عدم وجود شهادات صحية للعمال، وانتشار الصدأ في معدات وأرجاء الموقع، إضافةً إلى تدني مستوى النظافة داخل صالة الإنتاج.

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ووفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية فإن عقوبات المخالفات المرصودة على المنشأة تصل إلى عشرة ملايين ريال بالإضافة إلى منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي لمدة تصل إلى مائة وثمانين يوماً و/ أو إلغاء الترخيص و/أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عام.

جولات رقابية وتفتيشية

وتقوم “الغذاء والدواء” بجولات رقابية وتفتيشية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، بهدف التحقق من التزامها بأنظمتها ومتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، كما تتخذ الإجراءات النظامية بحق المنشآت المخالفة، وذلك لضمان سلامة المنتجات الخاضعة لرقابتها.
ودعت المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، أو عبر تطبيق “طمنّي”.

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