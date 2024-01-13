شاهد .. أهازيج الجماهير السعودية في بيت صقر قبل افتتاحه بيوم الغذاء والدواء: جميع المياه المعبأة تستوفي المواصفات السعودية الخليجية تسلا وفولفو تقرران تعليق الإنتاج جزئيًا بسبب توترات البحر الأحمر احتفالات في تايوان بعد فوز غريم الصين بالرئاسة مروجو مخدرات ومرتكبو مشاجرات بقبضة رجال الأمن ضبط سودانيين قطعا الأشجار وخزنا الحطب المحلي بمكة المكرمة أول تعادل في كأس أمم آسيا .. لا أهداف بين الصين وطاجيكستان رسائل المدارس إلى الطلاب مع عودتهم بعد الإجازة السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال عقوبة تشغيل مخالفي الإقامة والعمل طريف أبرد من لوس أنجلوس ولشبونة في الشتاء
أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن “جميع أنواع المياه المعبأة في السعودية، ملتزمة بالمواصفات السعودية الخليجية.
جاء لك خلال رد هيئة الغذاء والدواء عبر منصة “إكس” على سؤال بشأن صحة دراسة علمية حديثة تقول إن المياه المعبّأة في الزجاجات البلاستيكية تحتوي على قطع بلاستيك نانوية مضرة بالصحة.
وأضافت الهيئة أنه لا يمكن السماح ببيع هذه المياه المعبأة دون استيفاء المتطلبات.
في وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن مأمونيتها وسلامتها، لذلك لا يمكن الحكم بأفضلية نوع مياه عن غيره.
وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن مياه الشرب المعبأة هي مياه معالجة ومخصصة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد.