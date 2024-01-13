الغذاء والدواء: جميع المياه المعبأة تستوفي المواصفات السعودية الخليجية

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن “جميع أنواع المياه المعبأة في السعودية، ملتزمة بالمواصفات السعودية الخليجية.

جاء لك خلال رد هيئة الغذاء والدواء عبر منصة “إكس” على سؤال بشأن صحة دراسة علمية حديثة تقول إن المياه المعبّأة في الزجاجات البلاستيكية تحتوي على قطع بلاستيك نانوية مضرة بالصحة.

وأضافت الهيئة أنه لا يمكن السماح ببيع هذه المياه المعبأة دون استيفاء المتطلبات.

معايير لسلامة المياه المعبأة

في وقت سابق، أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، أن جميع أنواع المياه المعبأة تخضع لمعايير تضمن مأمونيتها وسلامتها، لذلك لا يمكن الحكم بأفضلية نوع مياه عن غيره.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء، أن مياه الشرب المعبأة هي مياه معالجة ومخصصة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد.