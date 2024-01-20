إطلالات ساحرة وأجواء مبهرة في حفل Joy awards الفحص الدوري : خلل تقني مفاجئ يعطل ترحيل بيانات المركبات للمرور ضبط 6 مواطنين دعوا إلى تجمع في مقهيين نتج عنه إثارة نعرات قبلية جماهير الجزائر تطلق صافرات الاستهجان ضد رياض محرز منتخب أنجولا يهزم موريتانيا بصعوبة في أمم إفريقيا 26 فرقة سعودية وأجنبية تتنافس في مهرجان قمم الدولي الثالث بعسير ميلا الزهراني تخطف الأنظار في حفل Joy awards مساند: صلاحية تأشيرة العمالة المنزلية سنتين من تاريخ الإصدار لاجامي: لاعبو المنتخب السعودي جاهزون لتنفيذ مطالب مانشيني 294 ألف دولار ثمن بيع ساعة ممثل شهير بمزاد علني
اعتذر حساب خدمة الفحص الدوري للسيارات عن تعطل ربط بيانات المركبات مع المرور بسبب وجود خلل تقني مفاجئ خارج عن الإرادة.
وقال حساب الفحص عبر منصة إكس : ” نظراً لوجود خلل تقني مفاجئ أدى إلى تعثر عمليات ترحيل بيانات المركبات للمرور (الربط) وكذلك وصول الرسائل النصية بشهادة الفحص للعملاء وهو خارج عن إرادتنا وسيطرتنا، حالياً تتم المتابعة وسيتم الربط وإرسال الرسائل النصية تلقائياً في أقرب وقت .. نعتذر لكم ونشكر تفهمكم”
يذكر أن الفحص الدوري يتم عبر تقديم المركبة لإحدى محطات الفحص المتواجدة في مختلف مناطق المملكة بواسطة مالكها أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو أحد المكفولين أو مفوض بالقيادة بعد غسيلها ونظافتها.
وتختلف رسوم الفحص الفني بناءً على نوع المركبة وكذلك على نوع الفحص اما فحص جديد أو إعادة للفحص.