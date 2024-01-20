الفحص الدوري : خلل تقني مفاجئ يعطل ترحيل بيانات المركبات للمرور

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اعتذر حساب خدمة الفحص الدوري للسيارات عن تعطل ربط بيانات المركبات مع المرور بسبب وجود خلل تقني مفاجئ خارج عن الإرادة.
وقال حساب الفحص عبر منصة إكس : ” نظراً لوجود خلل تقني مفاجئ أدى إلى تعثر عمليات ترحيل بيانات المركبات للمرور (الربط) وكذلك وصول الرسائل النصية بشهادة الفحص للعملاء وهو خارج عن إرادتنا وسيطرتنا، حالياً تتم المتابعة وسيتم الربط وإرسال الرسائل النصية تلقائياً في أقرب وقت .. نعتذر لكم ونشكر تفهمكم”
يذكر أن الفحص الدوري يتم عبر تقديم المركبة لإحدى محطات الفحص المتواجدة في مختلف مناطق المملكة بواسطة مالكها أو أحد الأقارب من الدرجة الأولى أو أحد المكفولين أو مفوض بالقيادة بعد غسيلها ونظافتها.
وتختلف رسوم الفحص الفني بناءً على نوع المركبة وكذلك على نوع الفحص اما فحص جديد أو إعادة للفحص.
تركي العصيمي
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