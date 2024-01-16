التأمينات : دعم ساند تجاوز 958 مليون ريال في عام الفرق بين طلبات التعديل الشكلية للعقارات وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام قافلة مساعدات سعودية تضم 42 شاحنة تدخل غزة مساند : أسعار الاستقدام لا تشمل الضريبة المضافة والتأشيرة نصيحة لمرضى السكري : تخلوا عن التمور والزبيب كفى سرقة يا ميسي.. ردود فعل على تتويج النجم الأرجنتيني بجائزة أفضل لاعب في العالم صادرات كوريا الجنوبية من السيارات تصل 70.9 مليار دولار بسمة وهبة تثير غضب الجماهير مجددًا ترامب يفوز بترشيح ولاية أيوا عن الحزب الجمهوري حساب المواطن يكشف موعد إعلان الأهلية للمسجلين بعد 10 ديسمبر
كشفت منصة “إحكام” التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تنظر في طلبات تملك العقارات، عن الفرق بين طلبات التعديل الشكلية وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام.
أوضحت “إحكام” أنه يتم طلب الاستكمال، عند تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام مثل:
ما الفرق بين طلبات التعديل الشكلية وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام #إحكام pic.twitter.com/GUCqf1UnRa
— إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) January 16, 2024
أما فيما يتعلق بطلبات التعديل الشكلية، فتأتي عند طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، وهي: