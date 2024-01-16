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الفرق بين طلبات التعديل الشكلية للعقارات وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام

الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ الساعة ١١:٢٨ صباحاً
الفرق بين طلبات التعديل الشكلية للعقارات وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام
المواطن - فريق التحرير

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كشفت منصة “إحكام” التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تنظر في طلبات تملك العقارات، عن الفرق بين طلبات التعديل الشكلية وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام.

صك الاستحكام

أوضحت “إحكام” أنه يتم طلب الاستكمال، عند تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام مثل:

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  • الإعلان في الصحيفة.
  • إضافة الأطوال والمساحة.
  • التعديل الذي يؤثر على المجاورين.
  • مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام.

طلبات التعديل الشكلية

أما فيما يتعلق بطلبات التعديل الشكلية، فتأتي عند طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، وهي:

  • إضافة المساحة الإجمالية.
  • تعديل الاسم أو اللقب.
  • تعديل خطأ مادي كتابي.
  • إضافة أو تعديل عرض الشارع أو رقم المخطط أو القطعة أو اللوحة أو اسم الحي.
  • تعديل الحدود أو الأطوال أو المساحة دون أن يكون هناك زيادة بالمساحة أو التأثير على المجاورين.
  • إضافة السجل المدني لمن دون في صكه رقم حفيظة غير مطابق للرقم المدون في الهوية.
  • إضافة السجل المدني لمن لم يدون في صكه رقم حفيظة.
  • تحويل القياسات إلى مترية .
  • تعديل رقم السجل المدني.

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