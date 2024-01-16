الفرق بين طلبات التعديل الشكلية للعقارات وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام

كشفت منصة “إحكام” التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تنظر في طلبات تملك العقارات، عن الفرق بين طلبات التعديل الشكلية وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام.

صك الاستحكام

أوضحت “إحكام” أنه يتم طلب الاستكمال، عند تعديل أو إضافة البيانات الناقصة أو إكمال الإجراءات النظامية إلى صكوك الاستحكام الصادرة من قبل الأمر الملكي الكريم رقم (أ/218) والتي يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام مثل:

الإعلان في الصحيفة.

إضافة الأطوال والمساحة.

التعديل الذي يؤثر على المجاورين.

مخاطبة الجهات الحكومية المنصوص عليها في النظام.

ما الفرق بين طلبات التعديل الشكلية وطلبات استكمال إجراءات صك الاستحكام #إحكام pic.twitter.com/GUCqf1UnRa — إحكام | Ehkaam (@Ehkaam_sa) January 16, 2024

طلبات التعديل الشكلية

أما فيما يتعلق بطلبات التعديل الشكلية، فتأتي عند طلب تعديل أو إضافة البيانات الناقصة إلى صكوك الاستحكام الصادرة قبل الأمر الملكي، والتي لا يتطلب الإجراء اللازم بشأنها تطبيق تعليمات الاستحكام، وهي: